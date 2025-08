Jan Versteegh en gezin vluchten voor bosbranden in Portugal

Tekst: Dunya Diercks

Presentator Jan Versteegh en zijn gezin hoopten op een heerlijk ontspannen vakantie in Portugal, maar ontspannen is er niet bij, blijkt uit een video die hij op Instagram plaatste. Ze moesten hun vakantiebestemming ontvluchten wegens hevige bosbranden.

Ook al zag Jan dat de bosbranden steeds dichterbij hun vakantiehuis kwamen, toch besloten hij en zijn gezin maandag nog te blijven. Maar ontspannen was er allang niet meer bij. “We hebben daar ook geslapen, soort van. Je ligt toch niet helemaal lekker. Vanochtend bleek dat er weer twee branden bijgekomen waren en dat die branden nog maar 200 meter van ons huis bevonden. Toch niet heel fijn, veel rook ook, benauwde kids, as wat overal neerdwarrelt.

Onderweg naar hotel

Op advies van de lokale autoriteiten besloot het gezin een dag later toch hun boeltje te pakken en te vluchten. “We zijn nu onderweg naar een hotel, waar we in ieder geval vannacht slapen. En morgen kijken we wel weer verder.”

‘Gaat goed’

De presentator ziet zijn vakantie in het water vallen, maar realiseert zich terdege dat ze geluk hebben dat iedereen in orde is en dat het voor de mensen die er wonen pas echt een ramp is. “We zijn allemaal gezond en niet gewond geraakt. Het is natuurlijk pas echt erg als dit je huis is. Geen zorgen: met ons gaat het goed.”