Tina Nijkamp gebruikt botox: ‘Ik heb een moeilijk gezicht’

27/01/2026

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside gisteren kwam het onderwerp botox ter sprake.

Wilfred Genee grapte dat Tina Nijkamp te laat terug was in de studio omdat ze botox was gaan halen. Hij zei te hebben gehoord dat ze weleens ‘een botoxspuit neemt’. Tina maakte meteen duidelijk dat zo’n behandeling meer tijd kost dan haar korte afwezigheid.

Tina Nijkamp neemt botox

Tina legde uit dat botox niet met één prikje klaar is: ‘Het is niet één spuit, ze doen er wel een stuk of twintig.’ Ze voegde eraan toe dat ze dit twee keer per jaar laat doen.

Johan Derksen zijn mening

Johan noemde het zonde om aan het gezicht te sleutelen: ‘Ik vind dat ouder wordende vrouwen, die kunnen toch een heel mooi interessant hoofd houden.’ Tina begreep dat standpunt, maar benadrukte haar persoonlijke keuze: ‘Ik niet, ik heb best wel een moeilijk gezicht. Ik heb moeilijke ogen. Dan moet je er wat aan laten doen, vind ik.’ Toen de vraag viel of het pijn doet en dat werd bevestigd, sloot Johan af met: ‘Dan blijf ik gewoon lelijk hoor.’

