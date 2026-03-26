Verrassing: De Bachelorette heeft derde vrouw op zoek naar de liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Bachelorette blijkt dit seizoen niet om twee, maar om drie vrouwen te draaien. Nadat Beate en Diva zijn voorgesteld, onthult Monica Geuze dat er nóg een bachelorette haar opwachting maakt.

Aanvankelijk blijft haar identiteit geheim. Terwijl alleen een silhouet te zien is in De Bachelorette, zegt Monica: “Die derde bachelorette houden we nog even verborgen, want haar komst zal alles veranderen en ongetwijfeld harten op de proef stellen.” Toch duurt het niet lang voordat ook buiten het programma duidelijk wordt om wie het gaat.

Kashin maakt het zelf bekend

Kashin maakt haar deelname zelf bekend via Instagram. Daar schrijft ze: ‘Na maanden gevuld met secret meetings, rozenceremonie fittings, undercover afreizen naar Marokko, in een villa wonen met de twee leukste bachelorette besties en de meest adembenemende dates mogen beleven, is het dan zo ver: Secret bachelorette seizoen 3, clocking in.’ Aan NSMBL vertelt ze daarnaast dat ze via Instagram werd benaderd voor het seizoen van Rien en Paul. Ze ging op casting, maar door een nieuwe baan kon ze toen uiteindelijk niet meedoen.

Monica stelt haar voor aan de mannen

Ook in het programma volgt de onthulling in de tweede aflevering. In het bijzijn van de mannen zegt Monica Geuze: “Dit seizoen zijn er niet een, niet twee, maar drie bachelorettes.” Daarna stelt de presentator haar officieel voor: “Ik wil jullie graag voorstellen aan de derde bachelorette, hier is Kashin.” Beate en Diva wisten al dat er een derde vrouw zou aansluiten, maar niet wie dat zou zijn.

Kashin heeft een duidelijk doel

Kashin is 33 jaar, geboren in Koerdistan en woont in Arnhem met haar hondje Mellow. Ze werkt bij een infrastructuurbedrijf en geeft ook pilatesles. Als kind vluchtte ze met haar familie naar Nederland, iets wat haar naar eigen zeggen heeft gevormd. “Dat heeft me zeker gevormd, maar wel op een manier dat ik vastberaden ben om alles uit het leven te halen.” Na een relatie van twaalf jaar, die strandde door bedrog en leugens, staat ze nu weer open voor de liefde. Tegen NSMBL zegt ze bovendien dat ze het uiteindelijk leuker vindt dat de mannen nu om haar strijden, in plaats van andersom.

Foto: Jasper Suyk