Monica Geuze emotioneel door wekenlange reis voor De Bachelorette

Tekst: Redactie Weekend

In Geuze & Gorgels werd Monica Geuze emotioneel toen het gesprek kwam op haar lange reis naar Marrakech voor de opnames van De Bachelorette. De presentatrice was bijna vier weken weg en merkte dat de duur en omstandigheden haar zwaarder vielen dan gedacht. Het schuldgevoel richting haar dochter en het gemis van thuis wogen onderweg steeds zwaarder.

Monica Geuze vertelt dat Marrakech voor haar vooral werkt ‘voor een weekend, in een luxe hotel en dan weer met een rotgang naar huis’. Dit keer lag dat anders. ‘Ik had het even zwaar daar.’ Ze benadrukt dat de periode vooraf al intens was door het vele werk om een maand weg te kunnen.

Schuldgevoel en gemis bij Monica Geuze

Het schuldgevoel richting haar dochter woog zwaar, vertelt Monica. Ze wilde genieten van haar rol als presentatrice, maar merkte dat ook heimwee de overhand kreeg omdat ze zich thuis zo prettig voelt. De tranen komen wanneer ze toegeeft dat die twee gevoelens lastig te verenigen waren. Monica had op locatie onverwacht veel vrije tijd, maar voelde zich tegelijk ‘gevangen’. Doordat ze haar laptop en iPad was vergeten, bleef er vooral ruimte over om na te denken. Dat voedde het idee achter de feiten aan te lopen en maakte alles intenser.

Automatische piloot en besef

Mede-host Kaj Gorgels, die zelf ook ervaring als presentator heeft, legt uit hoe gemakkelijk je lang van tevoren overal ‘ja’ op zegt. ‘Als je er dan middenin zit, komt soms het besef dat het gewoon even te veel is geweest. Helaas kun je dat niet altijd vooraf al merken of zien.’ Monica beaamt dat. Volgens Kaj gaf juist de stilte haar een realisatie: hij noemt het een ‘cadeautje’. Monica reageert half-plagerig, maar erkent dat er waarheid in zit.

Anders inrichten en verwerken

Die inzichten helpen om het werk en privé anders in te richten, stelt Kaj. Want, Monica moet op privégebied ook nog wat verwerken, zegt hij. Het lijkt te gaan over haar recente relatiebreuk. Kaj besluit: ‘Als ik kijk naar jouw leven, vanaf de zijkant, vind ik wat hier nu gebeurt echt volkomen logisch.’

FOTO: ANP