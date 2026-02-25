Van Henk Krol tot Robert van Hemert: dit is de nieuwe De Verraders-cast

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een nieuw seizoen van De Verraders betekent: een nieuwe lading bekende Nederlanders, een kasteel in Wallonië en een spel dat draait om ‘leugens en manipulatie’. Dit keer reizen 22 deelnemers af naar het Waalse Château de Jemeppe, waar Tijl Beckand het spel begeleidt.

Vanaf 10 maart 2026 is De Verraders te zien. Niet wekelijks, maar drie avonden achter elkaar: dinsdag, woensdag en donderdag om 20.30 uur. Kijken kan via RTL 4 en Videoland.

Lees ook: Francis van Broekhuizen: ‘De Verraders rakelde pesterijen op’

BN’ers die je kunt verwachten in De Verraders

In de deelnemerslijst vallen Beau Schneider (voormalig GTST-acteur), Birgit Schuurman (zanger), Henk Krol (voormalig politicus), Kimmylien Nguyen (Real Housewives of Amsterdam-realityster), Robert van Hemert (zanger van Zoet, Zout Zuur), Roelof Hemmen (voormalig nieuwslezer) en Amy Vol (OG3NE-zangeres) extra op. Zij schuiven straks aan bij de ‘ronde tafel’, waar vertrouwen zelden lang meegaat.

De rest van de cast in één oogopslag

Verder doen mee: Boyan Ephraim (nieuwslezer), Milo ter Reegen (Bankzitter), Sjaak (rapper), Roos Schlikker (columnist), Ellemieke Vermolen (voormalig model en schrijver), Mariana Verkerk (voormalig catwalkcoach en model), Raisha Zeegelaar (presentator), Juultje Tieleman (influencer en oud Vals Spel-kandidaat), Denise Laan (opsporingsdeskundige), Emms (rapper), Thomas van der Vlugt (Bachelor en StukTV-lid), Tess Wester (voormalig atleet), London Loy (tv-kok), Danielle van Grondelle (model) en Geza Weisz (acteur en dj). Daarmee is het deelnemersveld compleet voor een seizoen waarin iedereen elkaar in de gaten houdt.

Foto: ANP