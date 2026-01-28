Onthulling Walk Of Fame Circustheater Francis van Broekhuizen

Francis van Broekhuizen: ‘De Verraders rakelde pesterijen op’

Tekst: Emelie van Kaam

28/01/2026

Haar deelname aan De Verraders had een andere uitwerking op Francis van Broekhuizen dan ze van tevoren had kunnen bedenken. De uitloop van het tv-programma rakelde nare herinneringen aan vroegere pesterijen op, deelt ze deze week in Weekend. “Ik heb daar hulp voor gezocht.”

Haar deelname aan De Verraders had een andere uitwerking op Francis van Broekhuizen dan ze van tevoren had kunnen bedenken. De uitloop van het tv-programma rakelde nare herinneringen aan vroegere pesterijen op, deelt ze deze week in Weekend. “Ik heb daar hulp voor gezocht.”

Francis van Broekhuizen geniet van haar eigen comfortzone. “Ik vind het gezellig als ik daar zit. Ik ben eruit gestapt met De Verraders, dat was meer dan voldoende. De opnames vond ik heel leuk, maar de uitloop vond ik ingewikkeld. Daar heb ik een beetje last van gehad. Het was een moeilijk programma en ik snap zo’n spel niet helemaal goed.”

Lees ook: Francis van Broekhuizen krijgt doodsbedreigingen per mail

Trigger

De uitloop herinnerde Francis aan nare ervaringen uit het verleden. “Het heeft bij mij mijn pesterijen erg opgerakeld. Op zich was dat goed, want ik heb daar weer hulp voor gezocht en heb het nu redelijk goed verwerkt. Maar het was wel een trigger. En die zoek ik niet meer op.”

Reflecteren

Francis leerde om goed naar zichzelf te kijken en te reflecteren. “Waarom doe je dingen? Jezelf altijd blijven bevragen. Je moet eigenlijk altijd kritisch blijven kijken naar jezelf. Op alles, op je werk, op je zijn. En dat doe ik altijd.”

Ons hele gesprek met Francis van Broekhuizen lees je in Weekend editie 5. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Weekend Winter Vol Liefde Robin van Pearl Horizontal

Winter Vol Liefde-kandidaat haalt uit naar concurrent Pearl: ‘Wanhopig’

De sfeer in Zweden leek gevonden toen Pearl bij Robin aanschoof: twee mensen die elkaar de ruimte geven en zichtbaar genieten. Maar het spel krijgt een nieuwe wending nu Mandy uit Breda binnenstapt en het duo verandert in een drietal. Al snel wordt duidelijk: de concurrentie is officieel geopend.
Party Winter Vol Liefde Robin (van Pearl) Zweden Horizontal

Mandy noemt Pearl “Desperate” in ‘Winter Vol Liefde’ en Robin kijkt toe

In Zweden verandert de stilte van Robin in een speelveld zodra Mandy arriveert. De toon wordt gezet in de auto, met één woord dat blijft hangen: “Desperate!” En daarmee krijgt de dynamiek tussen drie mensen plots scherpe randjes.
Vriendin tanden poetsen

Wat is nou écht beter: vóór of na het ontbijt je tanden poetsen?

De één pakt eerst de tandenborstel, de ander schuift eerst aan het ontbijt. Maar wat is eigenlijk beter voor je tanden: poetsen voor of na het eten?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie