Francis van Broekhuizen: ‘De Verraders rakelde pesterijen op’

Tekst: Emelie van Kaam

Haar deelname aan De Verraders had een andere uitwerking op Francis van Broekhuizen dan ze van tevoren had kunnen bedenken. De uitloop van het tv-programma rakelde nare herinneringen aan vroegere pesterijen op, deelt ze deze week in Weekend. “Ik heb daar hulp voor gezocht.”

Francis van Broekhuizen geniet van haar eigen comfortzone. “Ik vind het gezellig als ik daar zit. Ik ben eruit gestapt met De Verraders, dat was meer dan voldoende. De opnames vond ik heel leuk, maar de uitloop vond ik ingewikkeld. Daar heb ik een beetje last van gehad. Het was een moeilijk programma en ik snap zo’n spel niet helemaal goed.”

Trigger

De uitloop herinnerde Francis aan nare ervaringen uit het verleden. “Het heeft bij mij mijn pesterijen erg opgerakeld. Op zich was dat goed, want ik heb daar weer hulp voor gezocht en heb het nu redelijk goed verwerkt. Maar het was wel een trigger. En die zoek ik niet meer op.”

Reflecteren

Francis leerde om goed naar zichzelf te kijken en te reflecteren. “Waarom doe je dingen? Jezelf altijd blijven bevragen. Je moet eigenlijk altijd kritisch blijven kijken naar jezelf. Op alles, op je werk, op je zijn. En dat doe ik altijd.”

