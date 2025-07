Francis van Broekhuizen krijgt doodsbedreigingen per mail

Tekst: Emelie van Kaam

Als Francis van Broekhuizen negativiteit ontvangt is dat vooral online. Ze trekt zich daar niets meer van aan, al kan het soms wel nare vormen aannemen, onthult ze deze week in Weekend. “Soms krijg ik doodsbedreigingen via e-mail.”

Francis van Broekhuizen was halverwege de veertig toen ze in Nederland haar faam verwierf. Een erg prettige leeftijd om bekend te worden, al zegt ze het zelf. “Omdat je dan eigenlijk al te oud bent om te denken dat je echt geweldig bent – wat iedereen dan tegen je zegt. Dan blijf je echt wel meer bij jezelf.”

Negativiteit

Toch leerde ze ook al snel de schaduwkanten van bekend zijn kennen. Negativiteit bereikt haar meestal online. “Natuurlijk zijn er ook mensen die mij niet leuk vinden, te druk, of me een hysterica noemen.”

Varken

Zulke berichten zijn niet leuk, maar het raakt Francis niet meer zoveel. “Maar als ze zeggen: “Ze moet dood!”, dan vind ik dat wel erg. Soms krijg ik dat via e-mail. Of dan lees ik online: “Laat haar alsjeblieft geruimd worden” – alsof je een soort varken bent. Dat vind ik wel heftig om te lezen.”

Foto: ANP