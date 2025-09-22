Typhoon deelt hartverscheurende, donkere ervaring in Beste Zangers

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de nieuwste aflevering van Beste Zangers stond Typhoon centraal. Voor hem werd het een emotionele avond, waarin hij een van de moeilijkste periodes uit zijn leven deelde. Vriendin en collega-zangeres Bente speelde hierin een bijzondere rol.

Al jarenlang kennen de twee elkaar en Bente wist dat ze een beladen nummer van hem mocht vertolken in Beste Zangers. Ze kondigde haar keuze aan met de woorden: ‘Ik ken jou als een heel lichtgevend mens, maar ik weet ook dat je een hele donkere tijd hebt gekend, waar je gelukkig uit bent gekomen. Dus ik heb gekozen voor Niemand Kan Blijven.’

Een zwaar verleden

Typhoon reageerde zichtbaar geraakt en moest zich even herpakken. Hij vertelde: ‘Hele donkere periode gehad, burn-out, depressief. Momenten gehad dat ik er niet meer wilde zijn. Ik ging met vrienden op stap naar Zwitserland omdat ik dacht: ik ben over mijn burn-out heen, ik kan weer gaan. Hiken, was een slecht idee want ik had de energie niet. Ik had mijn vrienden weggebracht en op een gegeven moment sta ik voor een klif en denk ik: misschien is het allemaal goed geweest ook.’

Hij legde uit dat hij dat gevoel niet kon accepteren. ‘Toen heb ik de woorden ‘God S.O.S.’ opgeschreven in een boekje. Dat werd een gesprek tussen mij en God of in ieder geval: het was lichter dan dat ik mij voelde. Dus ik kreeg antwoord en daarom zit ik hier nog.’ Uit dat moment en proces ontstond het nummer Niemand Kan Blijven, dat hij zelf tot zijn mooiste werk rekent.

Bijzondere uitvoering

Bente zette een indrukwekkende uitvoering neer. Ze sloot af met ‘Mi Sena Boi A No Wanni Go’, een toevoeging die Typhoon diep raakte. ‘Het is bijna alsof je die ervaring mee hebt gestuurd en dat het niet meer van mij is.’ Voor Typhoon voelde dit als een bevrijding. ‘Deze versie maakte alsof ik het echt helemaal los kon laten, ik voel me echt lichter. Het is echt alsof er iets van me af is genomen.’ Bente vertelde dat ze hoopte juist een stukje zwaarte bij hem weg te halen, iets waar ze duidelijk in slaagde.

Emotionele Beste Zangers

De avond eindigde met tranen en dankbaarheid. Typhoon noemde de toevoeging van Bente van grote betekenis en benadrukte hoe bijzonder de ervaring voor hem was. Bente omschreef het zelf als een trip, iets wat Typhoon meteen herkende en bevestigde. Beluister hier zijn eigen optreden met het nummer:

FOTO: AVROTROS