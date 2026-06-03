Tina Nijkamp zet vraagtekens bij comeback Matthijs van Nieuwkerk op SBS6

Tekst: Evelien Berkemeijer

Matthijs van Nieuwkerk maakt zijn comeback op televisie met het muziekprogramma SOULSISTER – Shirma & Matthijs in het voetspoor van Aretha. Daarin reist hij samen met Shirma langs plekken die belangrijk waren in het leven van Aretha Franklin.

Tina Nijkamp schrijft erover in haar column voor De Telegraaf. Volgens Tina was het tijd dat Matthijs van Nieuwkerk terugkeerde op televisie. ‘Los van alles wat er is gebeurd, blijft hij een van de grootste televisietalenten die Nederland ooit heeft voortgebracht.’

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Opvallende keuze Matthijs van Nieuwkerk

Toch vindt Tina de keuze voor SBS6 opvallend. Ze plaatst Matthijs niet direct bij die zender en denkt terug aan een moment bij De Wereld Draait Door. ‘Het ging over SBS6. Matthijs deed zichtbaar zijn best om te begrijpen waarom zoveel Nederlanders naar die zender keken.’ Omdat Tina zelf naar SBS6 keek, vroeg Matthijs zich af of ze niet liever iets culturelers deed in haar vrije tijd.

Tekst gaat verder onder video met Johan Derksen zijn reactie op de comeback.

Andere televisiewereld

Ook het programma zelf vindt Tina niet direct bij SBS6 passen. De hoofdpersoon van de reeks is Aretha, terwijl de zender volgens haar vooral bekendstaat om een ander soort sfeer. ‘SBS6 is de zender van Frans Bauer en Gerard Joling. Van meezingen, gezelligheid en herkenbaarheid. (…) Maar Matthijs komt uit een totaal andere wereld.’

Tina Nijkamp verwacht nieuwsgierig publiek

Toch verwacht Tina dat veel kijkers benieuwd zullen zijn naar de televisiecomeback van Matthijs. Volgens haar kan SOULSISTER – Shirma & Matthijs in het voetspoor van Aretha daarom best goed bekeken worden. Of hij daarmee ook echt bij SBS6 past, blijft voor haar de vraag: ‘Maar of Matthijs daarmee ook echt SBS6 wordt? Mwoah.’

Ook over de tv-comeback van Matthijs: