The Masked Singer blijft bij 4 panelleden: Loretta Schrijver ‘is onvervangbaar’

Tekst: Dunya Diercks

Het plekje van de eerder dit jaar overleden Loretta Schrijver bij The Masked Singer zal niet worden opgevuld door een ander, meldt een woordvoerder van RTL na uitspraken van Carlo Boszhard in Shownieuws. Het programma gaat ook zonder Loretta door, maar dan dus met vier panelleden.

Loretta, Carlo, Buddy Vedder en Gerard Joling waren vanaf het eerste moment bij het programma betrokken. Loretta vervangen is volgens Carlo dan ook ondenkbaar, want ze is “onvervangbaar”. In 2023 werd het jurypanel aangevuld met Monica Geuze. RTL houdt het bij die vier voor het zevende seizoen, dat dit najaar te zien zal zijn.

Lees ook: Loretta Schrijver’s laatste les na zware tijd: ‘Maak vooral veel van het leven’

Kanker

Loretta overleed in maart op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In 2024 maakte ze bekend dat de darmkanker was teruggekeerd en uitgezaaid. Drie jaar geleden was de presentatrice hier al aan geopereerd.