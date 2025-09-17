Stefan de Walle en Jelka van Houten op tv in Ook Dat Nog!

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het iconische Ook Dat Nog! komt terug op tv. In de nieuwe reeks nemen acteurs Jelka van Houten, Margôt Ros, Stefan de Walle en cabaretier Nabil Aoulad Ayad wekelijks de consumentenkwesties van nu onder de loep.

Samen met presentator Herman van der Zandt legt het panel in Ook Dat Nog de frustraties van Nederland bloot met scherpe observaties en een flinke knipoog.

Consumentenproblemen van vroeger en nu

Consumentenklachten zijn van alle tijden, maar het speelveld is veranderd. Waar het vroeger vooral ging over verkleurde gordijnen of een rammelende wasmachine, klagen we nu massaal over misleidende reclames, oneindige retourprocedures en slimme internetoplichters. Maar de frustraties stoppen niet bij webshops. Ook het doolhof van instanties van gemeenten, rijksoverheid en grote bedrijven komt aan bod. Het panel laat zien hoe burgers verstrikt raken in bizarre regelgeving, loketten en formulieren die elkaar tegenspreken en hoe je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Ook dat nog-momenten

Het zijn van die momenten waarop je verzucht: ‘Ook dat nog!’. En precies dat onthult het programma: de absurditeit van dagelijkse consumentenproblemen, verpakt in humoristische sketches van het dynamische panel. Ook dat nog! is vanaf zondag 21 september vijf weken lang te zien om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

FOTO: KRO-NCRV