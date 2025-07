RTL schrapt programma, Renze Klamer: ‘Gemiste kans’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het programma ‘Het Conclaaf’ gaat niet door, zo meldt Renze Klamer vandaag bij het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

In het programma zouden politieke leiders worden opgesloten in een huis of kasteel om te debatteren. Dit afgewisseld met interviews door Renze. Heel handig, nu er nieuwe verkiezingen op de planning staan.

Velen zeggen nee

Toch blijken veel politieke leiders er geen interesse in te hebben. Zowel Geert Wilders en Frans Timmermans als Henri Bontenbal weigerden mee te doen. Dat werd van die eerste wel verwacht, geeft Renze aan, maar van de rest vindt hij het jammer.

Relevante politici

RTL besluit daarop om het programma niet te maken. “Je wilt natuurlijk wel relevante politici,” zegt Renze. Hij denkt dat de afzeggingen komen omdat het programma over kan komen als realityprogramma, terwijl het inhoudelijk zou worden, net zoals de Vlaamse variant. Mensen worden volgens de presentator gek van “het gekwetter” in de Tweede Kamer en dit programma bood de kans om dieper het gesprek aan te gaan met elkaar. Daarom is het een gemiste kans, aldus Renze.

De Volgers

Het is niet het enige programma dat geschrapt wordt. Ook Talpa heeft een programma van de buis gehaald. Eerder werd bekend dat SBS6-programma ‘De Volgers’ van de buis wordt gehaald nadat de eerste aflevering flopte.

FOTO: ANP