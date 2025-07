Programma met Dyantha Brooks na één uitzending gecanceld

Het programma ‘De Volgers’ op SBS6 is na één aflevering alweer van de buis gehaald wegens teleurstellende resultaten.

In het programma doen BN’ers opdrachten met hun volgers. In de eerste aflevering zijn dat YouTuber Kelvin Boerma en model en fotografe Kim Feenstra. De presentatie ligt in handen van Dyantha Brooks.

Programma

Rob Goossens in RTL Boulevard over de keuze dit programma uit te zenden: “Mensen zappen erlangs en je mag hun avond gaan vullen. Als je dan denkt: we kwakken dit er gewoon op en de kijker thuis zoekt het maar uit, daar word ik wel een beetje boos van.” Hij noemt de challenges heel slecht in vergelijking met YouTube, terwijl het budget hoger ligt. Het laat volgens hem zien hoe slecht de televisiewereld de online wereld begrijpt. Zowel hij als Eddy Zoey zijn verbaasd dat deze eerste aflevering überhaupt is uitgezonden. Eddy denkt dat het nu heel veel schade doet aan zender, Dyantha, andere betrokkenen en de portemonnee.

Reacties

De reacties zijn niet te min, zo deelt RTL Boulevard. Mediadeskundige Tina Nijkamp noemt het daar “verdiend onbekeken”, omdat het nergens over ging, ze vond de “lullige opdrachten” niet om aan te zien. Angela de Jong zegt dat ze veel rotzooi aan kan, maar dat dit de grens was: “Het enige wat je doet is het narcisme van de deelnemers voeden, die gesprekjes kunnen doen met hun volgers als: ‘Volg je mij al lang? Tof.” Ook uit de 174.000 kijkcijfers, die behoorlijk laag liggen voor een zaterdagavond, blijkt het programma niet te scoren.

Talpa en Dyanthe reageren

In de reactie van Talpa delen ze dat ze ermee stoppen omdat het programma niet de gewenste resultaten heeft behaald: “We blijven continu nieuwe ideeën ontwikkelen en daar horen soms ook flops bij. Zonder risico ook geen succes.” Ook Dyantha geeft een reactie aan RTL Boulevard. Ze geeft aan het zich anders te hebben voorgesteld, een programma op de zaterdagavond. Ze is het wel eens met de keuze het programma te stoppen.

