Rol van Maria is gelovige Roxeanne Hazes op het lijf geschreven

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roxeanne Hazes speelt dit jaar Maria in The Passion.

In gesprek met het AD vertelt Roxeanne Hazes dat ze niet kerkelijk is opgevoed, maar wel gelovig is. Nu ze bezig is voor The Passion ontdekt ze dat het verhaal dichterbij komt dan gedacht.

Gelovig zonder kerk

Roxeanne groeide niet op met het geloof of het verhaal rond de laatste dagen van Jezus, maar vond later houvast in haar eigen beleving. ‘Eigenlijk wist ik meer dan ik dacht. Nu denk ik: ik ben niet kerkelijk, maar ik ben wel gelovig. Ik geloof dat er iets groters is dan wij. Iets waar ik me aan vast kan houden als ik verdrietig of juist dankbaar ben.’ Het paasverhaal, zegt de zangeres, overstijgt geloofsgrenzen en raakt universele thema’s. ‘Het gaat over verbinding, liefde, verdriet, pijn. Verraad, vriend en vijand. De liefde tussen moeder en zoon. Het is iets waar we ons allemaal in kunnen herkennen.’

Moederliefde als kompas voor de rol van Maria

Als moeder van een zoon voelt Roxeanne extra scherp wat de rol van Maria vraagt. Ze sprak in haar voorbereiding met een dominee en vroeg hoe Maria omgaat met het lijden van haar kind. Die zoektocht sluit aan bij haar eigen levenservaring als publiek figuur en dochter van een vermaarde volkszanger.

Rouw als onderwerp in The Passion

Met haar 33 jaar weet de zangeres wat publiekelijk rouwen is en hoe verlies vele gedaanten kent. ‘Rouw komt in verschillende vormen. Niet alleen door overlijden, maar ook door afscheid te nemen van mensen in je leven. Als je alleen maar verdrietig wordt in plaats van blij dat er iemand in je leven is, als iemand niet meer in je leven hoort, dan moet je die laten gaan. Liefde is ook loslaten, hoe lastig dat ook is’, vertelt ze het AD.

Verbinding als missie van Roxeanne Hazes

Roxeanne hoopt dat haar vertolking en de liedjes in The Passion mensen dichter bij elkaar brengen. ‘Ik denk dat ik voor iedereen om mij heen, voor mijn publiek, wie dan ook, heel bereikbaar ben. Ik word vaak gezien als vriendin en dat snap ik, want ik wil dat ook uitstralen. Bij mij ben je veilig, dat gevoel.’

Bron: AD. Foto: Sander Mulkens