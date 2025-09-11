Rob onder vuur bij B&B Vol Liefde reünie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de reünie-aflevering van B&B Vol Liefde staat Rob opnieuw in de aandacht. Het is een bijeenkomst waarin de oud-deelnemers openhartig terugkijken op de gebeurtenissen in het programma en hun mening geven over Robs keuzes en gedrag.

De gesprekken richten zich op de manier waarop Rob met de vrouwen omging tijdens B&B Vol Liefde en hoe zijn beslissingen werden ervaren. Daarbij wordt zowel kritiek geuit als gereflecteerd op zijn intenties.

Rob en Margot: is het een B&B Vol Liefde?

Tijdens het programma probeerde Rob elke vrouw een kans te geven, maar Margot bleef in zijn gedachten, nadat zij vertrok om hem ruimte te geven. In de reünie wordt duidelijk dat zij niet samen zijn. Rob stelt: ‘Er moet liefde komen, er moet iets van gevoel komen. Dat is bij mij niet gekomen, dus dan houdt het op.’

Muur of geen muur?

Margot geeft aan dat zij ervan uitging dat er iets meer was bij Rob toen zij opnieuw mocht terugkomen. Volgens haar brak hij soms ’s avonds even een muur af, maar dat was niet blijvend. Rob legt uit: ‘Je kan het als een muur zien, maar het gaat erom dat er een gevoel moet komen dat je gek op iemand wordt.’ Voor hem was het geen muur, maar Margot niet de juiste persoon. Op de vraag of hij openstaat voor de liefde, antwoordt hij: ‘Voor de juiste persoon, zeker.’

Lees ook: B&B Vol Liefde Illya en Lieske zorgen voor ophef na zoen

Onbegrip bij Anja en Sofie

Anja was aanwezig toen Rob Margot vroeg om terug te komen. Ze zegt: ‘Wij hadden de avond ervoor een hele ongemakkelijk barbecue gehad met Rob, waarvan wij echt niet snapten: wat gebeurt hier nou?’ Het viel volgens haar op zijn plek toen Rob tijdens de lunch bekendmaakte dat hij Margot had gevraagd om terug te komen. Sofie vult aan: ‘Ik ben er natuurlijk maar heel kort geweest.’ Ze vergelijkt het speeddaten met een vroegere vorm: ‘Ik voelde me eigenlijk een soort wormvormig aanhangsel wat zo snel mogelijk verwijderd moest worden.’

De ongemakkelijke barbecue

Ze erkent dat Rob de juiste keuze heeft gemaakt, maar had het graag eerder geweten. Rob geeft aan dat ze daarin gelijk heeft. Over de barbecue zegt hij: ‘Wat ik ongemakkelijk vind: ik moet natuurlijk alles voorbereiden.’ Hij licht toe dat hij weinig tijd had om te praten tijdens het voorbereiden en dat de vrouwen onderling hadden kunnen overleggen om het minder ongemakkelijk te maken.

Rob zong in B&B Vol Liefde

Michaela wordt gevraagd naar het moment dat Rob bij haar in de auto ‘Ik Hou Van Alle Vrouwen’ zong. Ze zegt: ‘Ik ga het nu even zeggen: “Wat een schijtnummer!”‘ Ze voegt toe dat ze eigenlijk toen al had moeten zeggen dat het nummer uit moest, maar dat ze de zang wel goed vond.

Carmen over Robs liefdesleven

Carmen deelt haar mening over Robs zoektocht naar de liefde. Op de vraag of het haar verbaast dat hij de liefde van zijn leven niet heeft gevonden, zegt ze: ‘Dat zei ik al meteen toen ik naar huis ging: die jongen vindt nooit niemand niet, want die doet er veel te lang over.’ Over het teruglaten komen van Margot zegt ze: ‘Dan is er toch iets niet goed met jou.’ Rob reageert dat hij die opmerking kan hebben, waarop Carmen afsluit met: ‘Het komt goed met jou.’

FOTO: THIRZA WIJNJA