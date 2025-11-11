Richard Groenendijk schreef geschiedenis in Wie Is De Mol

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de tweede aflevering van het jubileumseizoen Wie Is De Mol? 25 jaar moest Richard Groenendijk het spel verlaten. Kort na de uitzending verscheen, zoals gebruikelijk, zijn dagboek op de website van het programma. Daarin blikt hij terug op zijn korte maar opvallende deelname.

Richard geeft aan dat zijn vertrek hem niet verraste. Hij schrijft: ‘Toen we in dat busje de kelder van de parkeergarage inreden en ik de tafels met laptops zag wist ik op de één of andere manier zeker: daar ga ik! En dat klopte dus ook.’ Volgens hem speelde de spontane test een belangrijke rol: ‘Ik moet me op zo’n test even rustig voor kunnen bereiden met mijn molboekje. Deze onverwachte bus van links zorgde letterlijk voor kortsluiting in mijn hoofd.’

Nuchter en relativerend

Tijdens de aflevering zei de cabaretier al: ‘Het zal de laatste jammer niet wezen’, en die luchtige houding bleef ook daarna zichtbaar. In zijn dagboek noteert hij: ‘Het is op zich jammer, maar toch ben ik er heel ok mee. Het is wat het is.’ De nuchtere manier waarop hij zijn vertrek benadert, toont zijn sportieve karakter en gevoel voor humor.

Lees ook: Dit wil je weten over de kandidaten van Wie Is De Mol? 25 Jaar

Een unieke plek in de geschiedenis

Pas toen hij vertrok, drong het tot hem door dat hij iets bijzonders had meegemaakt. ‘In de auto richting het afvallershotel besefte ik me dat ik de enige kandidaat in de hele geschiedenis van Wie is de mol? ben, die in zijn leven drie rode schermen heeft gezien!’ Hij licht toe: ‘Twee in 2006 in Argentinië toen ik in aflevering 4 weer met een spel weer terug gebracht werd nadat ik er aflevering 3 uitvloog en in 6 alsnog verdween. En nu weer eentje in Lissabon na de 2e aflevering. Een eer. Zij het een zeer twijfelachtige. Dat wel.’

Vriendschap als grootste winst

Hoewel zijn avontuur kort duurde, overheerst dankbaarheid. ‘Het was in ieder geval geweldig om nog een keer mee te mogen doen en wat de allergrootste winst is; net als in 2006 heb ik er weer negen lieve vrienden voor het leven bij.’ Voor Richard blijft dat, ondanks de drie rode schermen, de mooiste prijs van allemaal.

FOTO: ANP