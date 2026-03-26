Nieuwe mannen in De Bachelorette aflevering drie

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de derde aflevering van De Bachelorette maken zes nieuwe mannen hun entree. De nieuwe vrijgezellen hopen bij Diva, Beate of Kashin een sterke klik te vinden.

De groep bestaat uit ondernemers, creatievelingen en sportievelingen met ieder een eigen kijk op de liefde. Een deel van de mannen weet al precies voor wie hij komt, terwijl anderen het avontuur van De Bachelorette met een open blik aangaan. Dit zijn de zes nieuwkomers van aflevering drie.

Lees ook: De Bachelorette heeft derde vrouw op zoek naar de liefde

Bas (30), Spanje

Bas is mede-eigenaar en artdirector bij een luxe fashionmerk en werkt daarnaast als business coach voor online ondernemers. Hij omschrijft zichzelf als creatief, spiritueel en toch nuchter, en als iemand die alles uit het leven wil halen. Bas leeft vrij, sport veel en houdt van avontuur. Door persoonlijke groei weet hij nu precies wat hij zoekt in de liefde: een diepe klik en een sterke toekomst samen. Hij is klaar om te settelen en herkent in Diva dezelfde drang naar een leuk leven vol vrijheid, avontuur en groei.

Emile (25), Utrecht

Emile is creatief, muzikaal en zit vol ambitie en energie. Naast zijn werk als duurzaam transitiemanager produceert hij zijn eigen muziek en sport hij veel, want stilzitten is niets voor hem. Achter zijn enthousiaste uitstraling schuilt ook een gevoelige en oprechte kant. In de liefde zoekt Emile iemand die zijn energie kan bijhouden en volledig zichzelf durft te zijn. Hij voelt zich aangetrokken tot Diva, maar vindt Beate ook een prachtige vrouw.

Gino (30), Drachten

Gino is creatief, sportief en staat bekend als grappenmaker met een serieuze kant. Hij schildert graag, is regelmatig op de padelbaan te vinden en besteedt veel aandacht aan zijn kleding en uitstraling. Ook houdt Gino van gezelligheid, of dat nu op een terras is of op een festival. Achter zijn humor zit een gevoelige kant, want als iets hem raakt, laat hij dat ook zien. Hij zoekt een vrouw met pit en denkt dat bij Beate te kunnen vinden: iemand die hem kan laten lachen, maar ook een goed gesprek niet uit de weg gaat. Als hij verliefd wordt, gaat hij daar vol voor.

Mats (27), Arnhem

Mats is een zelfverzekerde ondernemer in de bouw en staat bekend als dominant, direct en uitgesproken. Hij houdt van goed eten, een drankje en brengt veel tijd door met zijn familie. Achter die sterke uitstraling schuilt ook een zachte kant, want Mats is een echte relatiepersoon die iemand zoekt om samen van het leven te genieten. Hij denkt Beate goed tegengas te kunnen geven en ziet dat juist als de basis voor een sterke band.

Mattia (26), Ibiza

Mattia woont op Ibiza en bouwt daar aan zijn leven als dj en producer. Hij geniet van het eilandleven, houdt van dansen en lezen en gebruikt de wintermaanden om te reflecteren. Mattia straalt rust en vertrouwen uit en laat vrouwen zich gezien en gehoord voelen, wat hem de ideale schoonzoon maakt. Hij zoekt een vrouw met wie hij de diepte in kan en voelt zich aangetrokken tot Diva’s avontuurlijke levensstijl.

Moreno (27), Zeist

Moreno is personal trainer en online coach en houdt zich veel bezig met fysieke én mentale ontwikkeling. Hij is zorgzaam, traditioneel ingesteld, kookt graag voor zijn geliefde en neemt graag de leiding. Door alles wat hij heeft meegemaakt, staat Moreno bewust in het leven. Hij gaat met een open blik het avontuur aan en wil ontdekken of er met Diva of Beate een echte klik ontstaat.

De Videoland Original De Bachelorette wordt gepresenteerd door Monica Geuze en is vanaf vandaag, donderdag 26 maart, wekelijks te streamen bij Videoland. Op de eerste dag zijn meteen drie afleveringen te zien.

Beeld: Jasper Suyk