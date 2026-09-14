Record: kandidaat wint zo vaak in Miljoenenjacht dat Linda de Mol niet weet wat ze ziet

Tekst: Ruth Smeets

Joey uit Waddinxveen heeft zondagavond een opmerkelijke indruk achtergelaten in Miljoenenjacht. De deelnemer lijkt vanaf het begin van de uitzending niet te stoppen en weet meerdere keren razendsnel het juiste antwoord te geven.

Daarmee sleept hij de ene na de andere prijs binnen. Zijn bijzondere reeks in Miljoenenjacht zorgt niet alleen voor verbazing in de studio, maar ook bij kijkers thuis. Zelfs Linda de Mol moet zichtbaar bijkomen van wat er allemaal gebeurt.

Joey blijft winnen in Miljoenenjacht

Al vroeg in de uitzending valt Joey op doordat hij opnieuw als snelste het goede antwoord geeft. Omdat hij niet nog een keer achter de desk kan plaatsnemen, krijgt hij de kans om een koffer te openen. Dat blijkt een gouden zet, want in de koffer zit 10.000 euro. ‘Ik weet echt niet wat me overkomt’, zegt Joey. Linda reageert verbaasd: ‘Dit is bizar.’

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Linda is stomverbaasd

Even later slaat Joey opnieuw toe. Bij de laatste vraag, die over fatbikes gaat, is hij weer de snelste van alle kandidaten. Daarmee zorgt hij voor een moment dat volgens Linda nog niet eerder is voorgekomen. ‘Dit hebben we serieus nog nooit meegemaakt’, zegt ze. Als Joey door die derde overwinning ook nog een nieuwe auto wint, is de presentatrice helemaal van slag. ‘Ik ben er gewoon een beetje van mijn apropos van.’ Ze benadrukt wel dat alles eerlijk verloopt. ‘Het geluk is gewoon met jou vandaag.’

Kijkers leven volop mee

Ook op X wordt volop gereageerd op de bijzondere avond van Joey. ‘Ik wil graag weten welke geld manifestaties Joey thuis in zijn spiegel uitspreekt’, grapt een kijker. Een ander schrijft: ‘Joey heeft de code gekraakt bij #Miljoenenjacht met (voor het eerst ooit) 3 goede antwoorden, snel een rekensom opgelost en een goed begin van het spel.’ Zijn geluk leidt tot nog meer humor. ‘Kunnen we Joey niet minister van geluk maken en hem de helft van de staatsschuld op rood laten zetten’, vraagt iemand zich af.

Finale krijgt spannende wending

Ook in de volgende rondes blijft Joey sterk spelen. Hij rekent snel en weet uiteindelijk een plek in de finale te bemachtigen. In het kofferspel kiest hij koffer nummer 1, waarna het begin veelbelovend is: eerst opent hij een koffer met 0,01 euro en daarna een met 1 euro. ‘Ik moet er gewoon van lachen’, zegt Linda. Toch verandert de sfeer wanneer de koffers met 2 en 5 miljoen euro uit het spel verdwijnen. Na lang twijfelen accepteert Joey uiteindelijk het bod van 130.000 euro. ‘Soms moet je accepteren dat het genoeg is.’

Joey gaat rijk naar huis

Later blijkt dat in zijn eigen koffer 750.000 euro zat. Toch overheerst bij Joey vooral tevredenheid. Hij verlaat de studio met 140.000 euro aan prijzengeld en een nieuwe auto. Linda feliciteert hem met zijn bijzondere avond. ‘Dit pakt niemand jou meer af’, zegt ze. Ook kijkers zijn positief over zijn optreden en noemen hem onder meer een ‘verstandige jongen’ die het bedrag ‘zeer gegund’ is.