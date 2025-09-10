Merel Ek gevraagd voor RTL Tonight: ‘Als ze meer geld bieden…’

Merel Ek blijkt begin dit jaar te zijn benaderd voor RTL Tonight. Dat vertelde ze dinsdagavond aan tafel bij Vandaag Inside. De journaliste besloot uiteindelijk niet op het aanbod in te gaan.

Volgens Merel Ek was het vooral niet het juiste moment voor haar om naar RTL Tonight te gaan. Daarnaast gaf ze aan dat ze het nog altijd erg naar haar zin heeft bij Vandaag Inside.

Benadering door RTL Tonight

Toen Wilfred Genee vroeg of ze was gevraagd voor RTL Tonight, antwoordde Merel: ‘Ik ben door RTL Tonight benaderd maar ik vraag me inmiddels af wie niet, eigenlijk.’ Daarmee doelt ze op de lange lijst aan namen die ‘ja’ hebben gezegd, maar ook anderen die bij Vandaag Inside aangaven te zijn gevraagd.

Twijfel en doorslag

Op de vraag van Wilfred aan Merel of ze heeft getwijfeld om naar RTL Tonight te gaan: ‘Heel erg, maar uiteindelijk gaf Johan de doorslag. Ik denk: ik moet toch na die zwangerschap nog even terugkomen.’ Toch was de echte reden om niet te gaan dat ze dit niet het goede moment vond: ‘Ik heb het veel te erg naar mijn zin hier nog.’

Humor aan tafel

Wilfred vroeg vervolgens of ze over een jaar misschien alsnog zou overstappen. Merel reageerde met een knipoog: ‘Ja of als ze meer geld bieden, nee hoor.’ Johan grapte dat zijzelf nooit voor geld zijn gezwicht, waarna Wilfred Genee aan René van der Gijp vroeg of hij het zou doen. ‘Nee natuurlijk niet’, zei René. Voor hem voelt Vandaag Inside vertrouwd: ‘Dan ga je toch niet op mijn leeftijd nog eens in een nieuw verhaal?’

