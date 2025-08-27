Arend Jan Boekestijn

Dit bedrag kreeg Arend Jan Boekestijn aangeboden van RTL Tonight

Bij Vandaag Inside kwam dinsdagavond de financiële kant van RTL Tonight aan bod. Arend Jan Boekestijn vertelde daar dat hij een opvallend aanbod van de nieuwe talkshow kreeg. Het leidde meteen tot reacties van de tafelgenoten.

Arend Jan Boekestijn gaf aan dat hij uiteindelijk besloot niet op het voorstel in te gaan. Toch zorgde het genoemde bedrag voor verbazing aan tafel. De discussie verbreedde zich al snel naar de manier waarop RTL Tonight met gasten en vergoedingen omgaat.

40.000 euro voor dertig keer

Arend Jan liet weten dat hij 40.000 euro aangeboden kreeg om ongeveer dertig keer aan te schuiven bij RTL Tonight. Hij voegde daaraan toe dat hij uiteindelijk nee heeft gezegd, ondanks het aanzienlijke bedrag.

Reactie van de tafel

Wilfred Genee vond het bedrag aan de lage kant. Hij benadrukte dat anderen volgens hem het dubbele betaald krijgen voor dat soort dingen. René van der Gijp reageerde verbaasd en zei: ‘Wat een gekken bij dat RTL joh.’

Discussie over vergoedingen

Het gesprek aan tafel bleef bij RTL Tonight. Er werd met name kritisch gesproken over de presentatoren en nieuw aangekondigde gasten. Jordi Versteegden krijgt er een ‘woke gevoel’ van en gaf daarnaast aan dat in Hilversum het gevoel leeft dat gasten worden omgekocht om in het programma te verschijnen. Hij wenst het programma veel succes vanaf zondag.

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

