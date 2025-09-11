Marlijn Weerdenburg baalt van ontbreken Moltalk, hint op eigen variant

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dit najaar viert Wie Is De Mol zijn 25-jarig bestaan met een extra jubileumseizoen. Nog even geduld en vanaf 1 november 2025 kan het publiek opnieuw op zoek naar de Mol. Het spel speelt zich dit keer af in Portugal en er doen oude bekenden mee, waaronder mogelijk ook oud-Mollen.

Toch ontbreekt er iets wat veel fans inmiddels gewend zijn: Moltalk komt dit jubileumseizoen van Wie Is De Mol niet terug.

Wie Is De Mol zonder Moltalk

Marlijn Weerdenburg presenteert normaal gesproken samen met Splinter Chabot de nabeschouwing Moltalk. Zij vertelt aan RTL Boulevard dat ze baalt van het besluit. ‘Superjammer,’ zegt Marlijn. Het jubileumseizoen moet het dus zonder de vertrouwde studio-analyse stellen.

Alternatief vanuit huis

Hoewel er dit jaar geen officiële nabeschouwing is, sluit Marlijn niet uit dat ze met Splinter alsnog iets zal doen. ‘Ik ben gewoon een diehard fan, dus misschien doen Splinter en ik gewoon Moltalk thuis, met Instagram dat we gaan napraten. We moeten wel iets doen!’ hint ze.

Terugkeer in regulier seizoen

Voor de fans is er ook goed nieuws. Volgens Marlijn keren zij en Splinter in het nieuwe reguliere seizoen van Wie Is De Mol gewoon weer terug met Moltalk. ‘Splinter zet altijd de studio lekker op z’n kop, we hebben altijd super veel plezier samen en er komen leuke gasten dus wel heel veel zin in.’

FOTO: ANP