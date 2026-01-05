Kevin Hassing vertelt over slechte relatie tussen kandidaten Expeditie Robinson

Kevin Hassing schoof aan in de meest recente aflevering van podcast Marc-Marie En Isa Vinden Iets. Hij keek terug op zijn turbulente Expeditie Robinson-avontuur. De acteur en kinderboekenschrijver kreeg de afgelopen weken stevige kritiek op zijn gedrag in het programma. In de podcast spraken Isa Hoes en Marc-Marie Huijbregts met hem over de impact, het spel en de nasleep.

Kevin Hassing zegt geschrokken te zijn van de toon op sociale media en hoe snel kijkers van Expeditie Robinson oordelen. Tegelijkertijd wil hij laten zien dat het programma een spel is waarin strategie erbij hoort. Ook reflecteert hij op momenten waarop hij het zelf anders had moeten doen en bespreekt hij relaties tussen deelnemers onderling.

Haatreacties en hulp

Isa vraagt hoe Kevin het jaar afsluit na alles wat over hem heen kwam. Zij herhaalt bijnamen die kijkers hem gaven: ‘Kevin de konkelaar, Kevin de slang.’ Kevin vult aan dat hij ook rat werd genoemd en dat de reacties zelfs onder posts over zijn kinderboeken terechtkwamen. ‘Ze willen het heel graag kwijt’, concluderen Isa en Kevin. Hij vindt het jammer dat niet iedereen ziet dat het om een spel gaat: ‘Dat ze meeleven is één ding, maar echt woedend worden en doodsbedreigingen…’ Volgens hem kregen ook Amijé en Linda daarmee te maken. Er is psychologische hulp ingeschakeld, enkel voor de reacties. Dat vindt hij ver gaan, maar nodig omdat het echt niet goed ging: ‘Met mij nu inmiddels beter want ik ben eruit, dus de storm is gaan liggen. Maar Amijé zit er nog in en die zit al weken niet op social media.’

Spel, strategie en een pijnlijk inzicht

Kevin wilde al twintig jaar meedoen en noemt de ervaring ongelooflijk. Hij voelt geen frustratie over de montage: ‘Wat je ziet is wel wat er gebeurd is, maar je ziet heel veel niet’, zegt hij daarover. Het kantelpunt lag rond het moment dat hij Twan Kuyper moest misleiden om hem weg te stemmen. Over de spelopvatting is hij helder en verwijst naar Survivor: ‘Daarvan is de ondertitel ‘Outwit, Outplay, Outlast’. Je moet met slimheid op jouw kracht naar het einde komen.’ De sterkste eruit stemmen hoort daar dus bij, volgens Kevin. Tegelijk erkent hij een misstap in de omgang: ‘Weet je wat niet oké was? Dat we de hele dag hebben gepraat over: ‘Nee er moet een sterke speler uit’, terwijl Churandy naast ons zat. Dat was niet oké. Dat hadden we niet moeten doen.’ Toen Churandy later aangaf hoe dat voelde, besefte hij: ‘We zijn helemaal niet goed bezig. Dit hoeft niet op deze manier.’

Bondjes, proeven en keuzes

Isa stelt dat al snel duidelijk was welk bondje het einde zou halen, maar Kevin is het daar niet mee eens. Hij wijst op vier gewonnen proeven die vanzelf een band creëerden. Daarom vond hij het logisch dat iemand die na twee weken nieuw binnenkomt en bovendien sterk is, zou worden weggestemd. Ook woog mee hoe Twan zich in het andere kamp had opgesteld: ‘Wat je als kijker niet ziet, maar je ziet gewoon hoe hij met zijn groep omgegaan is. Daar vonden wij wat van.’ Marc-Marie benadrukt in de podcast dat hij ook vond dat Churandy had mogen blijven, maar dat hij de strategie van de groep als spelbegrip begrijpt: zo blijven ook minder sterke kandidaten in het spel.

Relaties na de uitzending en beeldvorming

Na het eiland waren de verhoudingen volgens Kevin goed. Hij appte Twan meteen na zijn exit met excuses. Toen Nordin eruit ging, stuurde hij Kevin een excuusbericht. ‘We hebben elkaar allemaal gezien op de persdag, iedereen was leuk met elkaar. Niks aan de hand, geen enkel slecht gevoel. Die afleveringen komen op televisie en dan gaat het los. De kijker gaat los, maar die mensen… nu zijn de relaties weer helemaal verwrongen. Wat ik heel zonde vind.’ Over het ‘papa’-imago verduidelijkt hij dat een gevierde speech geen ijdel vertoon was, maar op verzoek van de programmamakers kwam toen hij door een duizendpoot was geprikt en de proef vanaf de zijlijn had gevolgd. Met Lies Zhara heeft hij nog steeds een goede band. De ophef over een afscheidsknuffel en een tik op de bil blijkt misplaatst: ‘Ik Lies gelijk geappt van: ben jij oké? Ze zegt: ‘Ik weet niet eens meer dat je dit deed.” Het moment waarop ze op zijn schoot zat vlak ervoor bleef buiten beeld. De les voor hem: televisie toont nooit het hele verhaal. Aan het eind zegt hij dat het ontnuchterend is hoe heftig mensen reageren: zijn ‘oogkleppen zijn afgevallen’.

