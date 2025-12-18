Kees de Bever verloor vijf kilo door No Way Back VIPS

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het programma No Way Back VIPS gaan veertien bekende Nederlanders ver van huis de strijd aan met natuur, vermoeidheid en zichzelf. Tien dagen afzien levert 50.000 euro op voor wie de tocht uitloopt en ook bij survivalkampen valt geld te verdienen.

Voor Kees Stevens (ook wel Kees de Bever) had het avontuur een zichtbaar gevolg: vijf kilo eraf. In Shownieuws werd zijn deelname bekendgemaakt en viel direct op dat hij dunner is. Kees zegt blij te zijn dat hij nu de reden kan delen, omdat er werd gespeculeerd over ziekten of een relatiebreuk.

Zware tocht, zichtbare impact

De omstandigheden in No Way Back VIPS zijn ruig en vragen om uithoudingsvermogen, samenwerking en mentale weerbaarheid. Kees noemt het niet makkelijk en benadrukt dat de fysieke uitdaging onlosmakelijk verbonden was met een innerlijke strijd. Het gewichtsverlies onderstreept hoe hard er is afgezien. Er wordt ook gespeculeerd over hoe lang hij in het programma zit, omdat iemand niet zomaar vijf kilo verliest.

Even zonder John de Bever

Voor het eerst in twintig jaar was Kees niet bij partner John de Bever. Die afstand woog zwaar: het was wennen om alles helemaal zelf te doen en geen vertrouwde schouder in de buurt te hebben. Toch wilde hij deze stap zetten om te ervaren hoe hij alleen standhoudt.

Persoonlijke redenen voor Kees Stevens

Kees vertelt dat hij altijd een beetje onzeker is geweest en juist daarom meedeed. Door het programma voelt hij dat hij die onzekerheid heeft overwonnen: ‘Je weet gewoon dat een mens sterk is’. Die realisatie kwam niet vanzelf, hij geeft aan dat hij zichzelf is tegengekomen: ‘Je moet het zo zelf doen daar.’ Eén persoonlijk doel had Kees scherp: meer voor zichzelf kiezen. Achteraf bekent hij dat dit misschien niet helemaal is gelukt. Hij vertelt hierbij over de vriendschap die hij heeft opgebouwd met Jet de Nijs. Of die vriendschap aan zijn keuze voor een ander verbonden is, zal te zien zijn in het programma.

FOTO: ANP