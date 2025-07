Judith van Winter Vol Liefde boos om reacties over mogelijke zwangerschap

Judith, bekend van het programma Winter Vol Liefde, heeft op Instagram direct gesproken tegen volgers die telkens opmerkingen plaatsen over een mogelijke zwangerschap. De reacties raken haar zodanig dat ze zich genoodzaakt voelde er een aparte video en uitgebreide tekst aan te wijden.

De realityster deelt op sociale media regelmatig haar leven met vriend Bart en hun dieren, maar merkt dat er steeds opnieuw één onderwerp terugkomt: speculaties over haar uiterlijk, gewicht en mogelijke zwangerschap.

Onprettige reacties

In een openhartige video op Instagram begint Judith met de woorden: ‘Even geen koeienfilmpje, maar iets anders.’ Ze leest vervolgens een reeks opmerkingen voor die ze vaak krijgt, zoals: ‘Ik denk dat ze zwanger is’, ‘Volgens mij hebben ze niet alleen dierenbaby’s, maar is er ook een kleine Bart onderweg’ en ‘Haar gezicht is voller. Zwanger?’ Judith: ‘Ik kan wel even doorgaan, maar ik snap gewoon niet wat mensen bezielt om dit soort dingen te posten.’

In de bijbehorende caption schrijft ze: ‘Ik loop er een beetje tegenaan dat onder alles wat ik post, ik regelmatig dezelfde reacties zie staan. Namelijk vragen of opmerkingen over een eventuele zwangerschap en mijn gewicht. En geloof me, het is echt niet leuk om onder elke post een vergelijkbare discussie los te zien barsten.’

Niet zwanger, maar niet tof

Judith benadrukt dat zulke opmerkingen niet alleen vervelend zijn, maar ook pijnlijk kunnen zijn voor anderen. ‘Hebben mensen door dat ze dit zomaar kunnen zeggen tegen iemand die heel graag zwanger wil worden, maar waarbij het niet lukt? Of iemand die net een miskraam heeft gehad? Dat is bij mij niet het geval, en ik ben ook niet zwanger, maar zelfs dan is het niet zo tof om het onder elke post te lezen.’ Ze geeft aan dat ze hierdoor ook minder zin krijgt om nog iets te posten: ‘Het haalt de lol er wel een beetje vanaf.’

Geen wandelende baarmoeder

De voormalig Winter Vol Liefde-deelneemster is duidelijk: haar waarde als mens en als vrouw hangt niet af van een zwangerschap. ‘Ik ben niet pas geslaagd op het moment dat ik een kind krijg. Ik ben geen wandelende baarmoeder. En mijn relatie met Bart is ook niet pas geslaagd als er een kleintje is. Ik ben veel meer dan dat.’ Ze verwijst in haar tekst ook naar de strijd van de Dolle Mina’s: ‘In de jaren ’60 en ’70 streden zij ervoor baas in eigen buik te mogen zijn. Klaarblijkelijk is dat nog steeds nodig.’

‘Hou je opmerkingen gewoon lekker voor je’

Tot slot roept ze haar volgers op om te stoppen met speculaties en oordelen. ‘Zwangerschappen en een kind krijgen zijn heel persoonlijke trajecten en keuzes, en ook mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken hebben het recht dit in hun privésfeer te houden.’ Over haar lichaam is ze eerlijk: ‘Dat ik dikker ben geworden zou best wel kunnen. Ik hou van lekker eten, ik hou van een biertje, ik hou van het gezellig maken met Bart. Hoef je ook niks van te vinden, want het is míjn lichaam. Lekker makkelijk allemaal hè?’

