Winter Vol Liefdes Antine: ‘Je zag hoe leuk we elkaar vonden’

Tekst: Sabine Krouwels

In het Oostenrijkse Seefeld werd Antine Algra smoorverliefd op Mike, maar een lange relatie was hen niet gegund. Voor de Friezin is haar deelname al bijna een jaar geleden, maar recent moest ze samen met heel Nederland zien hoe ze als een blok viel voor de skileraar. Dat was best pittig, vertelt ze deze week in Weekend. “Het is normaal al moeilijk om foto’s terug te kijken waarop je met je ex bent en nu keek ik het op tv.”

Antine Algra reisde voor het tv-programma Winter Vol Liefde af naar Seefeld en werd daar verliefd op Mike. Enkele maanden na de opnames bleek het toch niet van een blijvende relatie tussen de twee te zijn gekomen. Alsof een verbroken relatie al niet lastig genoeg is, moest Antine dat ook nog terugzien op nationale televisie. “Het pijnlijkst was dat ik wel echt zag hoe leuk we elkaar vonden. Dan is het natuurlijk jammer als het niet lukt. Het is normaal al moeilijk om foto’s terug te kijken waarop je met je ex bent en nu keek ik het op tv.”

Spijt van haar deelname heeft Antine absoluut niet. “Tuurlijk zijn er wel dingen gebeurd die wat minder leuk waren, maar dat weet je van tevoren niet. Ik heb me ook niet halsoverkop opgegeven. Omdat ik wel weet dat er veel commentaar komt, net als bij de B&B-variant. Dat speelde ook wel door m’n hoofd.”

