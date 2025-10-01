Tygo Gernandt

Jeroen Pauw vuurt vragen af op Tygo Gernandt over omstreden filmpje

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/10/2025

Tygo Gernandt zat maandag bij Pauw & de Wit om te praten over zijn nieuwe serie, die gaat over de drug Flakka. Tijdens het gesprek schoof presentator Jeroen Pauw al snel een ander onderwerp naar voren dat dit jaar veel aandacht kreeg. Het ging over incidenten uit het verleden en een filmpje dat eerder de ronde deed.

Tygo Gernandt reageerde in het programma open op de vragen en gaf zijn visie op de situatie. Hij benadrukte dat een onafhankelijke onderzoekscommissie eerder had geconcludeerd dat het niet aannemelijk was dat hij grensoverschrijdend gedrag had gepleegd. Toch verloor hij uiteindelijk zijn baan.

Omstreden periode bij Flikken

Jeroen Pauw haalt het onderwerp Flikken aan en zegt: ‘Er kleven aan jou rare dingen. Je bent ontslagen bij Flikken…’ Tygo reageert daarop: ‘Ik ben niet ontslagen, maar een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat het niet aannemelijk is dat ik….’ De zin maakt hij niet af, maar hij benoemt wel dat hij desondanks alsnog zijn baan verloor. Jeroen vervolgt met: ‘Het resultaat is je bent je baan kwijt omdat men vond dat jij grensoverschrijdend gedrag had gepleegd.’, waarop Tygo zegt: ‘Dat heb ik net al gezegd, de commissie vond dat niet aannemelijk.’

Reactie op het filmpje

Dan begint Jeroen over een filmpje, waarover hij zegt dat Tygo agressief was tegen een vriendin, die nu dan wel zijn ex zal zijn. Tygo reageert over de agressie: ‘Dat valt ook wel heel erg mee. Er is heel veel gezegd begin dit jaar, er zijn heel veel dingen geschreven, maar het gaat nu heel goed met me en ik ben daar niet meer mee bezig. Als je over dat filmpje begint, daar zouden we het helemaal niet over hebben, maar dat mag je wel opgooien hoor… er zitten twee kanten aan het verhaal en er is één kant belicht. Ik heb ervoor gekozen om daar niet op in te gaan verder.’

Tygo Gernandt zijn nieuwe serie

Jeroen geeft aan dat hij niet wist dat het filmpje niet zou worden besproken. Hij benoemt dat ze het niet laten zien. Nog even vraagt hij naar hoe de EO in de situatie stond, omdat Tygo zijn nieuwe serie daarvoor wordt gemaakt. Pas dan gaan ze door naar het onderwerp van gesprek: de serie zelf.

FOTO: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

