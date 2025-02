Tygo Gernandt doorbreekt stilte

Tekst: Sabine Krouwels

Na een artikel in Privé is het onrustig in het leven van Tygo Gernandt. De acteur staat perplex van de verhalen die – in zijn beleving zonder weerwoord – over hem de wereld in zijn geslingerd de afgelopen tijd. Toch koos hij er bewust voor om niet meteen te reageren, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik ga niet vuur met vuur bestrijden.”

Tygo Gernandt ligt onder vuur sinds Privé begin dit jaar een uitgebreid en pittig artikel over hem publiceerde. Hierin beschuldigt zijn ex-vriendin Dianne van den Eng hem van mishandeling en een oud-Flikken Maastricht-collega hem van grensoverschrijdend gedrag. Tygo hield zich tot nu toe stil, maar deze week staat hij Weekend te woord over deze aantijgingen. “Het gaat nu heel goed met me, maar het is heel heftig om zoveel dingen over je heen te krijgen. Eigenlijk wil je dan meteen in de verdediging schieten, maar ik ga niet vuur met vuur bestrijden. Ik herkende mezelf totaal niet in het beeld dat werd geschetst, en gelukkig de mensen om mij heen ook niet. Daarom koos ik ervoor om niet meteen te reageren.”

Zonder weerwoord

Tygo schrok van de manier waarop de media een platform gaven aan het vertellen van een – in zijn woorden – “eenzijdig verhaal”. “Dat mensen dat klakkeloos overnemen, zoals in kranten waar ik best wel een hoge pet van op heb. Dan denk ik: serieus? Zonder enig weerwoord?”

