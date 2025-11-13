Boerderij van Dorst: Jelka van Houten en Arjan Ederveen

Jelka van Houten vertelt over stiefvader: ‘Geen fijne man’

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/11/2025

Jelka van Houten opent tijdens een bezoek aan Boerderij Van Dorst de deur naar een beladen periode uit haar jeugd. Terwijl ze samen met Raven van Dorst en Arjan Ederveen aan het avondeten zit, komt een verhaal naar boven dat ze lang moeilijk vond om te delen. De actrice vertelt behoedzaam, maar openhartig over die tijd.

Jelka van Houten legt direct uit dat ze graag zelf kookt omdat controle over eten een belangrijk thema is geworden in haar leven. Dat blijkt al bij aankomst: Jelka heeft zelf ingrediënten meegenomen om te koken tijdens het programma. Wanneer Raven voorzichtig vraagt waar dat vandaan komt, aarzelt ze, maar besluit ze toch eerlijk te zijn.

Confrontatie met het verleden

Tijdens het avondeten zoekt Jelka naar woorden, tot Arjan haar aanmoedigt verder te gaan. Dan spreekt ze het uit: ‘Ik had een stiefvader en dat was geen fijne man.’ Ze legde eerder al uit hoe de buurman in beeld kwam nadat haar vader vreemdging met de kraamhulp. De nieuwe man in huis was jarenlang veel aanwezig, juist in een periode waarin haar moeder druk was met het op orde brengen van de financiële situatie na de scheiding. Op de vraag of haar moeder gelukkig was met de man, raadt Jelka van niet. Ze vindt het moeilijk om haar ervaring te delen omdat haar moeder zich er schuldig over voelt.

Hardvochtige regels en pesterijen

Over de stiefvader zegt ze: ‘Hij had gewoon de pik op mij.’ Jelka vertelt dat ze al op jonge leeftijd vegetariër was. Dat vond hij prima, maar alleen als ze zelf haar eten maakte. Ze was zeven en at vaak niks of pannenkoeken. De pesterijen gingen verder dan strengheid: ‘Wat hij deed… hij ging mij dan pesten met eten. Dan deed hij weleens een kippenbotje in mijn yoghurt.’ Ze noemt het een sadistische actie en herinnert zich een tweede voorval: ‘Ik moest dan expres met hem vissen, zodat ik dan een vis had gevangen. Die legde hij dan op tafel en die moest ik dan rauw opeten.’ Voor de buitenwereld was hij echter een charmante man, waardoor Jelka niet werd geloofd als ze haar ervaringen deelde. Daar heeft ze nu nog steeds last van: niet geloofd worden is een trigger.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Boerderijvandorst E2ravenenjelka
Raven en Jelka aan de slag in de tuin

Verschillende jeugdervaringen

Wanneer Arjan vraagt of zus Carice van Houten dezelfde behandeling kreeg, blijkt dat voor Jelka onduidelijk. Het lijkt er niet op; de stiefvader was dol op Carice van Houten en behandelde haar anders. Carice kreeg zakgeld, Jelka niet. Bijzonder vindt ze dat zij als kind erg vocaal protesteerde tegen onrecht, terwijl Carice juist stil was. Inmiddels is dat omgekeerd en spreekt vooral Carice zich publiekelijk uit, iets wat Jelka met bewondering ziet.

