Jelka van Houten deelt beelden van eerste ontmoeting én kus met Henry van Loon

Tekst: Dunya Diercks

Jelka van Houten en Henry van Loon zijn inmiddels zo’n zeven jaar een setje en zijn sinds begin dit jaar getrouwd. Tot Jelka’s grote verbazing is er beeldmateriaal van hun allereerste ontmoeting én hun eerste zoen: tijdens een improvisatieshow op een podium voor een volle zaal. En die beelden deelde ze op Instagram.

Om nou te zeggen dat de vonk direct oversprong, nee… “Toen nog totaal niet met elkaar bezig en ik weet nog wel dat ik het zo’n rare jongen vond en dat mijn schildklier het toen wel een stuk sneller deed dat dan weer wel”, grapt de 46-jarige actrice en presentatrice. “Maar little did I know I just met my flamingo.” De beelden zorgen voor veel jolijt op Instagram. Jelka wordt bedolven onder hartjes en kreten als “wat schattig” en “zo leuk”.

Dochter Bonnie

Jelka en haar ‘flamingo’ kregen in 2020 samen dochtertje Bonnie. Jelka was eerder zes jaar getrouwd met Koppe Koppeschaar en kreeg met hem zoon Walt en dochter Jean.