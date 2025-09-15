Jean Paul B&B Vol Liefde

Jean-Paul spreekt zich uit over geruchten B&B Vol Liefde: ‘Flauwekul’

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/09/2025

Jean-Paul vertelt in het programma Macdate Met Nick Eshuis over zijn ervaringen bij B&B Vol Liefde. Hoewel er geen liefde uit het programma is ontstaan, kijkt hij met plezier terug op zijn deelname.

Hij stipt ook de geruchten over zijn deelname aan B&B Vol Liefde aan.

Roddels over deelname B&B Vol Liefde

Over de suggesties dat hij meedoet aan het programma voor de fame of dat hij iemand van de productie zou kennen, reageert Jean-Paul stellig: ‘Pure onzin!’ Zelf heeft hij geen artikelen of berichten online gelezen over deze geruchten. Volgens hem horen negatieve verhalen erbij, maar dat hij zou zijn voorgeschoven, wijst hij van de hand: ‘Maar dat ik voorgeschoven ben, is onzin.’

Tekst gaat verder onder video.

Eigendom van de B&B

Ook gaat Jean-Paul in op opmerkingen dat het niet zijn eigen B&B zou zijn. ‘Het pand is niet van mij’, legt hij uit en verduidelijkt dat het gebouw van zijn vriend Pim is. Hij betaalt huur aan zijn vriend: ‘Het is hetzelfde als bij een brouwerij, dat je een bar huurt of een restaurant huurt. Je betaalt daar huur aan en dan ben je zelf de uitbater.’ Volgens Jean-Paul zijn de geruchten over zijn betrokkenheid flauwekul en niet gebaseerd op feiten.

Lees ook: B&B Vol Liefde Bart doet boekje open over break-up met Eveline

FOTO: THIRZA WIJNJA/RTL

Uit andere media

Weekend Quinty

Lekker loeren: dít deden de BN’ers dit weekend

Wat spookten de BN’ers uit het afgelopen weekend? In deze wekelijkse recap kun je meegenieten van hun avonturen! Gezinsuitbreiding bij Nicolette van Dam en Bas Smit. ‘Meet Poppy’, schrijft Nicolette bij een reeks kiekjes van hun nieuwe viervoeter. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) André Hazes staat stil bij een…
Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Kevin Hassing waagt zich aan ‘Expeditie Robinson’, maar wie is zijn partner?

Vanavond is het alweer tijd voor de derde aflevering van ‘Expeditie Robinson’. Een van de deelnemers is acteur en kinderboekenschrijver Kevin Hassing. Maar wie is eigenlijk zijn grote liefde? Op de website van Party kom je daar achter!
Sante Griep Epidemie

Griep? 8 tips om snel beter te worden

Naast rust en voldoende drinken, is de juiste voeding onmisbaar om griep snel de baas te zijn. Zet daarom deze voedingsmiddelen op je menu. Acht tips om snel van je griep af te komen.
Vriendin Spiritualiteit Spiritueel

Deze 5 sterrenbeelden zijn het meest spiritueel

Astrologie gaat niet alleen over liefde, werk en karaktereigenschappen. Het vertelt ook veel over je spirituele kant. Sommige sterrenbeelden hebben van nature een diepere connectie met hun gevoel, intuïtie en de grotere vragen van het leven. Benieuwd welke dat zijn? 
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien