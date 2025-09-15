Jean-Paul spreekt zich uit over geruchten B&B Vol Liefde: ‘Flauwekul’

Jean-Paul vertelt in het programma Macdate Met Nick Eshuis over zijn ervaringen bij B&B Vol Liefde. Hoewel er geen liefde uit het programma is ontstaan, kijkt hij met plezier terug op zijn deelname.

Hij stipt ook de geruchten over zijn deelname aan B&B Vol Liefde aan.

Roddels over deelname B&B Vol Liefde

Over de suggesties dat hij meedoet aan het programma voor de fame of dat hij iemand van de productie zou kennen, reageert Jean-Paul stellig: ‘Pure onzin!’ Zelf heeft hij geen artikelen of berichten online gelezen over deze geruchten. Volgens hem horen negatieve verhalen erbij, maar dat hij zou zijn voorgeschoven, wijst hij van de hand: ‘Maar dat ik voorgeschoven ben, is onzin.’

Eigendom van de B&B

Ook gaat Jean-Paul in op opmerkingen dat het niet zijn eigen B&B zou zijn. ‘Het pand is niet van mij’, legt hij uit en verduidelijkt dat het gebouw van zijn vriend Pim is. Hij betaalt huur aan zijn vriend: ‘Het is hetzelfde als bij een brouwerij, dat je een bar huurt of een restaurant huurt. Je betaalt daar huur aan en dan ben je zelf de uitbater.’ Volgens Jean-Paul zijn de geruchten over zijn betrokkenheid flauwekul en niet gebaseerd op feiten.

