Dít zijn de gezichten van het vernieuwde Got Talent

Tekst: Denise Delgado

Het vernieuwde Got Talent pakt niet alleen uit met twee nieuwe presentatoren: Chantal Janzen (47) en Koen Wauters (58), maar krijgt ook een frisse jury. Soundos El Ahmadi (44), Marc-Marie Huijbregts (61), Dan Karaty (49), Karen Damen (51) en James Cooke (41) nemen plaats achter de jurytafel.

Nederlandse basis, Belgische toevoeging

Omdat het programma gaat samenwerken met de Belgische editie, is de bezetting van presentatie en jury opgefrist. Soundos, Marc-Marie en Dan waren al bekende gezichten in de Nederlandse versie en keren nu terug in de nieuwe opzet.

Voor Karen Damen voelt de talentenjacht vertrouwd: zij was eerder jurylid in de eerste drie seizoenen van Belgium’s Got Talent. Daarmee brengt ze flink wat ervaring mee.

Met James Cooke is de vijfkoppige jury compleet. Ook hij is in Nederland geen onbekende; zo was hij onder meer samen met Gert Verhulst te zien in Wie van de Drie.

Het nieuwe seizoen wordt inmiddels voorbereid. RTL belooft een show vol spektakel, ‘waar geen talent onopgemerkt blijft.’

BEELD: ANP