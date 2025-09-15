Dick B&B Vol Liefde © Thirza Wijnja

Dick over deelname B&B Vol Liefde: ‘achtbaan van emoties’

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/09/2025

In de reünie-aflevering van B&B Vol Liefde werd duidelijk dat Dick en Moniek geen relatie hebben. Toch kijkt Dick met een bijzondere blik terug op zijn tijd in het programma.

Voor hem was de deelname een unieke ervaring die hem uit zijn comfortzone haalde. Hij deelt openhartig hoe hij alles heeft beleefd, van de camera’s tot de onverwachte gebeurtenissen op het thuisfront.

Een achtbaan van emoties

Dick noemt zijn avontuur een achtbaan. ‘Het B&B Vol Liefde avontuur zit erop! Een compleet nieuwe ervaring, ver buiten mijn comfortzone. Het was nooit mijn plan om aan zoiets mee te doen, maar toen het op mijn pad kwam, dacht ik: fuck it, wat heb ik te verliezen? En ja, openstellen voor de camera’s én meerdere dames tegelijk leren kennen was soms behoorlijk pittig. En dat allemaal terwijl er op het thuisfront enorm veel gebeurde, waaronder de brand op Sutopia Resort. Toch zou ik dit voor geen goud hebben willen missen.’

Steun tijdens B&B Vol Liefde

Naast de emoties waardeert Dick vooral de steun van anderen. ‘Bedankt voor je geduld, begrip en de mooie momenten samen,’ schrijft hij over Moniek. Ook familie en vrienden worden bedankt, met Lieke Verwoerd als rots in de branding.

Omgaan met media-aandacht

Vooraf had Dick vooral huiver voor hoe de buitenwereld zou reageren. ‘Ik was vooraf huiverig voor alle media-aandacht, maar de vele lieve berichtjes van kijkers en vrienden raakten me enorm. Ook dank aan het geweldige filmteam, en de organisatie voor hun begeleiding van begin tot het einde!’ Op Instagram deelt hij daarnaast foto’s van verschillende momenten om terug te blikken op de bijzondere ervaring. Zie:

