Deze onmisbare programma’s komen naar je tv

Tekst: Evelien Berkemeijer

De televisiezenders maken zich op voor een ijzersterke programmering dit najaar. Met nieuwe seizoenen, indrukwekkende verhalen en vertrouwde gezichten valt er weer genoeg te beleven voor de buis.

Een aantal publieksfavorieten keren terug én er zijn nieuwe series die direct je aandacht grijpen.

Help! Mijn Man Is Klusser

Help! Mijn Man Is Klusser keert terug met zijn achttiende seizoen op RTL4. John Williams is opnieuw de vertrouwde presentator en bezoekt samen met zijn team onafgemaakte huizen en overbelaste stellen. Vanaf maandag 15 september om 20.30 uur is het weer tijd voor half gesloopte badkamers, emotionele confrontaties en, hopelijk, opgeluchte gezichten.

Kees van der Spek Ontmaskert

Een andere terugkerende publiekslieveling is Kees van der Spek Ontmaskert. In een extra lang seizoen reist Kees opnieuw de wereld rond om oplichters, fraudeurs en bedreigers te ontmaskeren. ‘Never a dull moment dus met Kees’, belooft de aankondiging. Vanaf maandag 1 september om 20.30 uur op RTL5 is te zien hoe hij de confrontatie aangaat met onder meer yahooboys, neprelaties en corrupte juristen.

Holland’s Got Talent

Op vrijdagavond is het podium weer voor Holland’s Got Talent. Buddy Vedder en Jamai Loman presenteren het nieuwe seizoen dat op 5 september van start gaat op RTL4. Nieuw jurylid Soundos El Ahmadi neemt plaats naast Chantal Janzen, Dan Karaty en Marc-Marie Huijbregts. Net als vorig jaar is er een extra ronde waarin deelnemers nog één keer alles moeten geven om een plek in de halve finale te verdienen.

Het Antoni van Leeuwenhoek – Over Leven Met Kanker

Tot slot komt Beau van Erven Dorens met een aangrijpend nieuw programma: Het Antoni van Leeuwenhoek – Over Leven Met Kanker. In deze serie volgt hij artsen, verpleegkundigen en patiënten in het bekende ziekenhuis, waar de dagelijkse strijd tegen kanker centraal staat. ‘Het belooft een hele indrukwekkende reeks te worden’, aldus de makers. De reeks is vanaf dinsdag 16 september om 20.30 uur te zien op RTL4.

FOTO: ANP