Deze BN’ers zie je in de eenmalige special van Maestro

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een bijzondere, eenmalige special van Maestro stappen vijf bekende Nederlanders, met onder andere Eva Eikhout, de bok op om een orkest te dirigeren.

Met hun deelname vragen zij aandacht voor het Liliane Fonds. De speciale aflevering staat in het teken van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De uitzending is op zondag 3 mei om 20.25 uur te zien op NPO 1.

Gelijke kansen

Eva Eikhout is ambassadeur van het Liliane Fonds en zet zich al langer met veel overtuiging in voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren met een handicap. Door open te vertellen over de uitdagingen die zij zelf ervaart door haar lichamelijke beperking, wil Eva anderen inspireren. Haar drijfveer vat zij samen in de woorden: ‘Hoop doet leven. En als het Liliane Fonds iets brengt, dan is het hoop. Vanuit hoop kunnen mensen, kinderen of ouders weer dromen.’

Eva Eikhout is ambassadeur van het Liliane Fonds (Foto: Elvin Boer)

Bekende gezichten in actie

Naast Eva doen ook Gerard Ekdom, Angela Groothuizen, Rick Paul van Mulligen en Hans Klok mee aan deze eenmalige special van Maestro. Met hun optreden steunen zij het werk van het Liliane Fonds en helpen zij om extra aandacht te vragen voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Jury en presentatie

Tijdens de uitzending is ook de vaste vakjury van Maestro van de partij. Die bestaat uit dirigent en pianist Ed Spanjaard, contrabassist en dirigent Dominic Seldis en violist Isabelle van Keulen. De presentatie is in handen van Frits Sissing. Ook Berget Lewis is te zien: zij zit samen met een live belpanel klaar om telefoontjes van kijkers aan te nemen die donateur willen worden.

Kind zijn

Het Liliane Fonds biedt medische zorg, onderwijs en begeleiding op maat aan duizenden kinderen met een beperking in de armste gebieden van de wereld. Daarmee wil de organisatie ervoor zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen en simpelweg kind kunnen zijn. De speciale editie van Maestro is op zondag 3 mei om 20.25 uur te zien op NPO 1.