Dave Roelvink pakt hoofdprijs in 8-Man Tournament van Boxing Influencers

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dave Roelvink heeft zondag een spectaculaire overwinning behaald tijdens het Videoland-evenement Boxing Influencers. De 31-jarige artiest zoon van Dries Roelvink won het 8-Man Tournament en ging er met de hoofdprijs van 100.000 euro vandoor.

Dave Roelvink versloeg in de finale Quincy Kluivert, zoon van oud-voetballer Patrick Kluivert, en ging naar huis met de prijzenpot van 100.000 euro. Vorig jaar werd hij vroegtijdig uitgeschakeld door Mixed Martial Arts-vechter Melvin Manhoef. Dit jaar wist hij zich wél door te zetten en het toernooi succesvol af te ronden.

Tekst gaat verder onder video.

Dave Roelvink onderweg naar de finale

Op weg naar de finale versloeg Dave Roelvink Ezkimo al na één ronde. In de daaropvolgende wedstrijd was hij in twee rondes te sterk voor Oussama Ahammoud. Zijn familie was aanwezig op de tribunes en vierde elke overwinning mee.

Boxing Influencers: Dave tegen Quincy Kluivert

In de finale stond hij tegenover Quincy Kluivert. Dave trok aan het langste eind en won daarmee de volledige prijzenpot van 100.000 euro. Na de wedstrijd verklaarde hij het gewonnen geld te doneren aan War Child. Bekijk hier het interview met Dave:

FOTO: MICHIEL FISCHER