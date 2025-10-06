Dave Roelvink

Dave Roelvink pakt hoofdprijs in 8-Man Tournament van Boxing Influencers

Tekst: Evelien Berkemeijer

06/10/2025

Dave Roelvink heeft zondag een spectaculaire overwinning behaald tijdens het Videoland-evenement Boxing Influencers. De 31-jarige artiest zoon van Dries Roelvink won het 8-Man Tournament en ging er met de hoofdprijs van 100.000 euro vandoor.

Dave Roelvink versloeg in de finale Quincy Kluivert, zoon van oud-voetballer Patrick Kluivert, en ging naar huis met de prijzenpot van 100.000 euro. Vorig jaar werd hij vroegtijdig uitgeschakeld door Mixed Martial Arts-vechter Melvin Manhoef. Dit jaar wist hij zich wél door te zetten en het toernooi succesvol af te ronden.

Tekst gaat verder onder video.

Dave Roelvink onderweg naar de finale

Op weg naar de finale versloeg Dave Roelvink Ezkimo al na één ronde. In de daaropvolgende wedstrijd was hij in twee rondes te sterk voor Oussama Ahammoud. Zijn familie was aanwezig op de tribunes en vierde elke overwinning mee.

Boxing Influencers: Dave tegen Quincy Kluivert

In de finale stond hij tegenover Quincy Kluivert. Dave trok aan het langste eind en won daarmee de volledige prijzenpot van 100.000 euro. Na de wedstrijd verklaarde hij het gewonnen geld te doneren aan War Child. Bekijk hier het interview met Dave:

FOTO: MICHIEL FISCHER

Uit andere media

Weekend Celebrity Sightings In London September 23, 2025

ZIEN: Celebs geven modeadvies voor aankomend najaar

STEM NU. De herfst staat voor de deur en dat betekent: laagjes, warme tinten en veel nieuwe stijlideeën. Van cosy truien en onverwachte pakken tot de terugkomst van ruiten en glanzende pailletten, deze sterren weten precies hoe je het nieuwe seizoen modieus ingaat. Welke stijl past het best bij jou?
Party Buma Nl Awards 2025

Iedereen kent zijn liedje ‘Terug In De Tijd’, maar wie is de vriendin van Yves Berendse?

Het succes van Yves Berendse lijkt geen grenzen te kennen. En ook in de liefde heeft de zanger het getroffen. Maar wie is de vrouw die hem gelukkig maakt?
Vriendin introveet extravert

Ben jij introvert? Dit kun je leren van extraverten

Je houdt niet van de spotlight, denkt eerst na voordat je iets zegt, en krijgt energie van rust. Klinkt herkenbaar? Dan ben je waarschijnlijk eerder introvert dan extravert – en daar is niks mis mee. Maar laten we eerlijk zijn: de wereld lijkt soms gemaakt voor mensen die zichzelf makkelijk verkopen, overal hun mening geven en van elk gesprek een show maken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien