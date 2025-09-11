Conflict tijdens B&B Vol Liefde reünie: Ingrid en Rinus over klussen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de reünie-aflevering van B&B Vol Liefde kwam de verstandhouding tussen Ingrid en Rinus opnieuw ter sprake. Het gesprek ging vooral over de reden van Rinus’ vertrek.

Weer zei Rinus dat hij te veel moest klussen tijdens de opnames van B&B Vol Liefde, maar Ingrid heeft daar zo haar eigen mening over.

Rinus vertrekt uit B&B Vol Liefde

Rinus besloot het programma destijds zelf te verlaten omdat hij vond dat er te veel klussen moesten worden gedaan. Hij zei: ‘Het is geen B&B Vol Klussen.’ Voor Ingrid kwam zijn vertrek als een teleurstelling, omdat Rinus tijdens de opnames duidelijk indruk op haar had gemaakt.

Ervaring tijdens de opnames

Tijdens de reünie vroeg presentatrice Leonie ter Braak aan Rinus hoe het voor hem was om pas achteraf te horen dat Ingrid hem leuk vond. Rinus reageerde: ‘Had ik graag eerder gehoord. Ik voelde helemaal totaal niks, dat vond ik heel moeilijk.’ Hij legde uit dat hij tijdens de opnames vooral bezig was met klussen: ‘Ik voelde alleen maar “klus, klus, klus”.’ Volgens hem kreeg hij weinig ruimte om erop uit te gaan met Ingrid.

Reactie van Ingrid

Ingrid legde uit dat het initiatief volgens haar van beiden kwam: ‘Je stelde het zelf ook voor hè? Je moet niet alleen mij de schuld geven. Dat pik ik niet.’ Rinus stelde daarop dat hij haar geen schuld gaf: ‘Dat hoor je ook niet van mij hè, want ik heb ook heel veel dingen gewoon uit mezelf gedaan.’

Waardering en huidige situatie

Op de vraag wat Rinus zo leuk vindt aan Ingrid, zei hij: ‘Ze is heel direct en heel ad rem. Ook ondernemend, dat waardeer ik ten zeerste.’ Ondanks de wederzijdse waardering is er momenteel geen romantiek meer tussen de twee, want Rinus is inmiddels met een ander aan het daten.

FOTO: THIRZA WIJNJA