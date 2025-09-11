Ingrid B&b Vol Liefde In Tranen Weekend

Conflict tijdens B&B Vol Liefde reünie: Ingrid en Rinus over klussen

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/09/2025

Tijdens de reünie-aflevering van B&B Vol Liefde kwam de verstandhouding tussen Ingrid en Rinus opnieuw ter sprake. Het gesprek ging vooral over de reden van Rinus’ vertrek.

Weer zei Rinus dat hij te veel moest klussen tijdens de opnames van B&B Vol Liefde, maar Ingrid heeft daar zo haar eigen mening over.

Rinus vertrekt uit B&B Vol Liefde

Rinus besloot het programma destijds zelf te verlaten omdat hij vond dat er te veel klussen moesten worden gedaan. Hij zei: ‘Het is geen B&B Vol Klussen.’ Voor Ingrid kwam zijn vertrek als een teleurstelling, omdat Rinus tijdens de opnames duidelijk indruk op haar had gemaakt.

Ervaring tijdens de opnames

Tijdens de reünie vroeg presentatrice Leonie ter Braak aan Rinus hoe het voor hem was om pas achteraf te horen dat Ingrid hem leuk vond. Rinus reageerde: ‘Had ik graag eerder gehoord. Ik voelde helemaal totaal niks, dat vond ik heel moeilijk.’ Hij legde uit dat hij tijdens de opnames vooral bezig was met klussen: ‘Ik voelde alleen maar “klus, klus, klus”.’ Volgens hem kreeg hij weinig ruimte om erop uit te gaan met Ingrid.

Lees ook: Zo liep het af met de bloembollen van Bart in B&B Vol Liefde

Reactie van Ingrid

Ingrid legde uit dat het initiatief volgens haar van beiden kwam: ‘Je stelde het zelf ook voor hè? Je moet niet alleen mij de schuld geven. Dat pik ik niet.’ Rinus stelde daarop dat hij haar geen schuld gaf: ‘Dat hoor je ook niet van mij hè, want ik heb ook heel veel dingen gewoon uit mezelf gedaan.’

Waardering en huidige situatie

Op de vraag wat Rinus zo leuk vindt aan Ingrid, zei hij: ‘Ze is heel direct en heel ad rem. Ook ondernemend, dat waardeer ik ten zeerste.’ Ondanks de wederzijdse waardering is er momenteel geen romantiek meer tussen de twee, want Rinus is inmiddels met een ander aan het daten.

FOTO: THIRZA WIJNJA

Uit andere media

Weekend B&B Vol Liefde

Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Woensdagavond om 21.30 uur werd de reünie van B&B Vol Liefde uitgezonden. De deelnemers blikten onder leiding van Leonie ter Braak terug op hun ervaringen en vertelden hoe het hen na het programma is vergaan.
Party B&B Vol Liefde

Dit gebeurde op de reünie van B&B Vol Liefde

Woensdagavond om 21.30 uur kwam de reünie van B&B Vol Liefde op Videoland. De deelnemers blikten samen met Leonie ter Braak terug op hun avontuur en vertellen hoe het hen is vergaan na het programma. Er kwamen zowel oude liefdes als nieuwe verhoudingen voorbij.
Vriendin 8 tips om van je thuiswerkplek een gezellige en productieve omgeving te creëren

Dit is waarom het belangrijk is om een eigen werkplek te maken

Tegenwoordig werken we bijna allemaal deels vanuit huis. Wat een beste aanwinst kan zijn. Het scheelt reistijd, je bent thuis wanneer de boodschappen worden bezorgd en je staat niet in de file. Maar wie aan de keukentafel gaat zitten werken omdat dat nou eenmaal ‘zo gezellig’ is, doet zichzelf toch te kort. Het hebben van een eigen werkplek in huis heeft namelijk flink wat voordelen.
Sante Vrouwenhanden Met Nagellak

Dit stofje in nagellak is vanaf nu verboden (en wie weet heb jij het nog in huis)

Ben jij in het bezit van een flinke nagellakverzameling? Dan kan het zomaar zijn dat je potjes hebt waarin TPO zit. En dit stofje mag vanaf september 2025 in de hele EU niet meer verkocht worden.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien