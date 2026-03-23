Clouseau-zanger Koen Wauters herkent eigen dochter niet in The Voice van Vlaanderen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Clouseau-zanger Koen Wauters heeft in The Voice van Vlaanderen tot zijn eigen schaamte de stem van zijn dochter Zita niet herkend.

De 21-jarige Zita wist haar vader te verrassen tijdens haar auditie in het programma, waarin Koen Wauters al tien jaar coach is. Met haar cover van Man I Need van Olivia Dean overtuigde ze al snel de andere coaches. Laura Tesoro en Mathieu Terryn bleken bovendien in het complot te zitten.

Lees ook: Koen Wauters krijgt tot zijn stomme verbazing oeuvreprijs tijdens presentatie Vlaamse mediaprijzen

Verrassing op het podium voor Clouseau-zanger

Voor Koen kwam de ontdekking pas toen hij uieindelijk zich voor Zita had omgedraaid. Pas op dat moment viel het kwartje voor de Clouseau-zanger, die zijn eigen dochter dus niet meteen aan haar stem had herkend. Achteraf gaf Koen toe dat hij onder de indruk was van haar auditie. ‘Ik was de hele tijd aan het denken: wat een schoon, hees stemmetje’, verklaarde hij. Toch bleef hij ook kritisch. ‘Maar in de hoogte is het…’, vervolgde hij.

Zita dient haar vader van repliek

Daar moest Zita duidelijk niets van weten. ‘Zeg, ik sta hier te shaken op mijn benen voor jou!’ reageerde ze, terwijl de spanning van het moment nog duidelijk voelbaar was. Koen sloot positief af en benadrukte hoe sterk zijn dochter het had gedaan. ‘Je hebt het echt goed gedaan. Ik schrik hiervan. Deze stem krijg ik thuis amper te horen, maar van nu af aan elke avond voor het slapengaan’, grapte hij.

