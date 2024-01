Koen Wauters krijgt tot zijn stomme verbazing oeuvreprijs tijdens presentatie Vlaamse mediaprijzen

Koen Wauters heeft zaterdag bij de uitreiking van de Vlaamse mediaprijzen Kastaars! tot zijn grote verrassing een oeuvreprijs gekregen. De 56-jarige frontman van de Belgische band Clouseau is als presentator bij omroep VTM al zo’n 35 jaar een vast gezicht op de Vlaamse tv en werd om die reden door collega’s in het zonnetje gezet.

Wauters was zelf vooraf niet op de hoogte van de oeuvreprijs en was dan ook zeer verrast toen medepresentator Gert Verhulst zijn naam noemde als winnaar. “We hadden gerepeteerd dat Jacques Vermeire deze prijs zou winnen”, lachte hij in zijn dankwoord. Daarin bedankte hij ook de mensen met wie hij samenwerkt bij VTM. “Een carrièreprijs kan alleen maar als je, oké misschien talent hebt en volhardt, maar ook dankzij alle mensen met wie je samenwerkt, mensen die het goed met u menen, die je vooruitsturen en de weg wijzen”, zei Wauters.

Toegezongen

Wauters, die in België ook coach is bij The Voice, mocht vervolgens in zijn draaiende coach-stoel gaan zitten, waarna verschillende artiesten hem op de melodie van een Clouseau-medley toezongen over alle programma’s die hij heeft gepresenteerd. Zijn kinderen Zita en Nono overhandigden Wauters een bos bloemen. Wauters presenteerde in België tientallen programma’s, zoals 1 tegen 100, K2 zoekt K3, X-Factor en Snackmasters.