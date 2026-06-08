Carrie Op Vrijdag mag toch door na eerdere streep door talkshow

Tekst: Evelien Berkemeijer

Carrie ten Napel mag toch door met haar NPO 1-talkshow Carrie Op Vrijdag. Het programma keert na de zomer terug, nadat eerder was aangekondigd dat het vanwege bezuinigingen zou verdwijnen.

Omroep MAX maakte in december bekend dat Carrie op Vrijdag vanaf de zomer zou stoppen. Dat nieuws kwam destijds hard aan bij Carrie Ten Napel, die toen zei: ‘Dit bericht kwam onverwacht en doet pijn.’

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Toch een vervolg

Nu blijkt dat het programma alsnog blijft bestaan. Carrie maakte het nieuws zelf bekend in de uitzending, waarvan een fragment op sociale media werd gedeeld. Bij het gedeelde fragment stond: ‘Geweldig nieuws, want Carrie op vrijdag gaat DOOR! Vanaf oktober zijn we er weer vanuit het clubhuis in Spakenburg. Hoe dit is gelukt, maken we later bekend. We zijn natuurlijk heel erg blij. Bedankt voor alle steun, handtekeningen en alle lieve berichtjes!’

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Veel steun voor programma

In de studio reageerde Carrie zichtbaar blij op het nieuws. ‘We gaan door!’, riep ze, waarna applaus klonk. ‘We mogen door en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.’ Ook bedankte ze de kijkers voor hun steun, handtekeningen en lieve berichten: ‘Ik heb dat echt enorm gewaardeerd.’