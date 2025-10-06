Art Rooijakkers over Nieuws Van De Dag: ‘Werd Opinie Van De Dag’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Art Rooijakkers heeft zich bij Shownieuws uitgesproken over zijn vertrek bij het programma Nieuws Van De Dag. Hij laat weten dat het een goede beslissing was om verder te kijken en gunt zijn opvolger alle succes.

De presentator vertelde dat hij zichzelf op een gegeven moment eerlijk moest afvragen of Nieuws Van De Dag wel bij hem paste. Wat begon als een avontuur, bleek uiteindelijk toch niet de juiste plek voor hem te zijn. Over de nieuwe presentator Thomas van Groningen is hij te spreken. ‘Hij zit er als een vis in het water en de redactie werkt keihard. Ik gun het ze van harte.’

Niet op zijn plek bij Nieuws van De Dag

Art legt uit dat hij aanvankelijk dacht het programma jarenlang te presenteren. ‘Dan moet je op een gegeven moment ook eerlijk zijn tegen jezelf. Het was een avontuur om eraan te beginnen.’ Uiteindelijk voelde hij zich minder thuis dan verwacht. Hij geeft aan te hebben verwacht dat het programma over nieuws ging, maar dat het uiteindelijk meer leek op Opinie Van De Dag.

Nieuwe richting

Omdat Nieuws Van De Dag zich nog ontwikkelde, wilde Art eerlijk inschatten of hij degene was die het programma naar een hoger niveau kon tillen. Zijn vertrek kwam voort uit die zelfreflectie en zijn gevoel dat het format niet helemaal bij hem paste.

