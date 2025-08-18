Art Rooijakkers stopt ook bij Nieuws van de Dag: ‘Heb het geprobeerd’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Art Rooijakkers neemt afscheid van de presentatie van Nieuws van de Dag. De presentator, die sinds de start betrokken was bij het programma, geeft aan dat hij na een periode van driekwart jaar tot de conclusie is gekomen dat de desk van het programma niet de juiste plek voor hem is. Hij blijft wel verbonden aan Talpa Network en werkt binnenkort aan een nieuw project.

Thomas van Groningen neemt het stokje van hem over en wordt de nieuwe vaste presentator van Nieuws van de Dag. Hij was al regelmatig als invaller te zien.

Thomas van Groningen wordt vaste presentator

Thomas is blij met zijn nieuwe rol en benadrukt de kracht van het programma. ‘Ik geloof heel erg in Nieuws van de Dag als programma. Dit kan de plek zijn waar Nederland zich aan het begin van de avond laat bijpraten over het gesprek van de dag, op een toegankelijke en vrolijke manier. Wij zorgen voor de feiten, onze experts voor de duiding en de opiniemakers proberen ons aan het denken te zetten. Ik heb er heel veel zin in!’

Art Rooijakkers: ‘Ik heb het geprobeerd’

Ook Art Rooijakkers kijkt terug op zijn periode bij het programma. ‘Met open vizier begon ik aan dit spannende, nieuwe project. Zoals het hoort bij een programma in ontwikkeling, ging dat niet zonder slag of stoot. Maar driekwart jaar later moet ik toch concluderen dat de desk van Nieuws van de Dag niet mijn plek is. Dat is jammer, maar ik heb het geprobeerd. Niet zonder risico en dat is iets waar ik met trots op terugkijk. Ik kijk uit naar de andere projecten die ik voor Talpa Network mag gaan doen, te beginnen met een spannend, nieuw programma waarover jullie snel meer horen.’

Talpa: vertrouwen in Thomas

Volgens Frans Klein, directeur video van Talpa Network, is de keuze voor Thomas een logische stap. ‘Thomas heeft zich de afgelopen maanden als invaller bij Nieuws van de Dag bewezen met scherpe journalistieke interviews en een heldere presentatie. Met het vertrek van Art kiezen we nu voor één herkenbaar gezicht en we zijn blij dat dit Thomas is. Tegelijkertijd bedanken we Art voor zijn bijdrage aan de opbouw van het programma. We zijn blij dat hij aan Talpa Network verbonden blijft en kijken uit naar de nieuwe programma’s die we samen met hem gaan maken.’

Pim Sedee blijft betrokken

Naast de komst van Thomas als vaste presentator blijft Pim Sedee aan Nieuws van de Dag verbonden als vaste invaller.

