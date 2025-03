Adriaan van Dis ziet af van terugkeer als presentator Zomergasten

Om die reden heeft hij geen behoefte aan de extra aandacht die een seizoen van Zomergasten met zich meebrengt. “Er zijn veel mensen die zich niet gehoord en gezien achten, terwijl je ze de hele dag hoort en ziet. Die boosheid in de samenleving zie je terug op straat. Je moet er ook niet bang voor zijn, maar het is wel wikken en wegen hoe je ermee omgaat.”

Adriaan was van 1999 tot 2002 de presentator van het programma en stond afgelopen zomer op het punt om terug te keren. Vanwege gezondheidsredenen moest hij echter afzien van deze comeback. Hoewel zijn gezondheid inmiddels verbeterd is, heeft hij definitief een streep gezet onder Zomergasten. “Op een gegeven moment moet je zeggen: nee”, verklaart hij. Daarnaast merkt hij dat de tijden zijn veranderd. “Vroeger werd ik nooit aangesproken op straat, nu word je aan de lopende band aangesproken. En dat is niet altijd even vriendelijk. Dat heeft ook mede aan dit besluit bijgedragen.”

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise