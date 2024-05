Adriaan van Dis presenteert nieuw seizoen Zomergasten

Adriaan van Dis presenteert een nieuw seizoen van het interviewprogramma Zomergasten. Dat maakt omroep VPRO donderdagochtend bekend. De 77-jarige Van Dis volgt daarmee Theo Maassen op, die in maart van dit jaar bekendmaakte te stoppen als presentator van het programma na ophef over zijn privéleven. De cabaretier zou zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld, meldde onder andere Yvonne Coldeweijer.

Van Dis kijkt uit naar het maken van Zomergasten. “Drie uur kopreizen met zes bijzondere Zomergasten. De problemen van de tijd verkennen en persoonlijke hartstochten in kaart brengen. Soms doorvragen en waar nodig ook de schaamte respecteren. Nuance is geboden, maar dat staat baldadigheid niet in de weg. In een tijd van snelle meningen en heftige standpunten verlang ik naar langzame televisie. Om de geest lenig te houden. Ik kan niet wachten.”

Lees ook: Zus, vrouw en ex Theo Maassen ontkennen aantijgingen wangedrag

Ideale gastheer

Sarah Sylbing, hoofdredacteur van VPRO, zegt zich te verheugen op de nieuwe reeks Zomergasten met Van Dis als presentator. “Zijn nieuwsgierigheid naar de ander en zijn kwaliteit om echt te luisteren maakt hem een fijne gesprekspartner. De dans die hij aan zal gaan met de zes gasten en de nieuwe werelden die we samen met hem zullen betreden zullen ongetwijfeld tot nieuwe inzichten leiden. Wat mij betreft is hij de ideale gastheer van dit seizoen.”

Het nieuwe seizoen van Zomergasten is van 21 juli tot en met 25 augustus 2024 te zien bij NPO 2.