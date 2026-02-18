Michel Mulder ziet kansen en zou schaatsbondscoach worden overwegen

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een gesprek bij RTL Tonight laat Michel Mulder doorschemeren dat hij een toekomst als schaatsbondscoach niet uitsluit.

Op de vraag van Humberto Tan of die rol iets voor hem is, verrast hij met het antwoord dat hij daar best over na zou willen denken. Tegelijk legt Michel Mulder uit dat de functie anders is dan gedacht wordt.

Rol van de bondscoach volgens Michel Mulder

‘Bondscoach in het schaatsen is anders dan, denk ik, de meeste mensen denken. Als bondscoach ben je niet aan het trainen. Ze trainen allemaal bij hun eigen ploeg. Jij moet alleen zorgen dat daar een structuur staat dat ze vaker samen trainen.’ Een rol die moet communiceren met de ploegen, concludeert hij.

Communicatie als sleutel

Communicatie is daarbij essentieel, benadrukt Michel. ‘Niet dat riders in de pers moeten horen: het is niet zeker of ik mag rijden. Volgens mij is dat de taak van de bondscoach.’ Hij ziet een voorbeeld van hoe communicatie beter kan in de kwestie rond Marcel Bosker: die vertrok uit het schaatsstadion in Milaan nadat bondscoach Rintje Ritsma bekendmaakte dat hij de troostfinale op de ploegenachtervolging niet zou rijden. Marcel was naar de Olympische Winterspelen gekomen voor die ploegenachtervolging. Volgens Michel had Rintje Ritsma hierbij in ieder geval meteen moeten communiceren dat Marcel moest blijven.

Foto: ANP