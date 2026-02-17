Max Verstappen niet blij met nieuwe ‘Formule 1-auto’s op steroïde’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Max Verstappen is niet te spreken over de nieuwste generatie Formule 1-auto’s.

In de podcast F1 Aan Tafel worden zijn opmerkingen besproken. Volgens Max Verstappen voelen de auto’s steeds minder natuurlijk aan.

‘Formule 1-auto’s op steroïde’

Max stelt dat coureurs soms bewust langzamer moeten rijden, om later sneller te gaan. Hij noemt de bolides ‘Formule 1-auto’s op steroïde.’ Daarmee onderstreept hij zijn onvrede over het rijgedrag van de huidige generatie. Volgens de coureur wordt het rijden minder natuurlijk en dwingt de techniek tot onlogische tempo-keuzes tijdens een ronde.

Koen Bakker, autosportcommentator, zegt dat er een kern van waarheid in de opmerkingen zit. Volgens Koen draait het in de Formule 1 nu ook om ‘sparen, sparen, sparen’ en zijn accu’s snel leeg. Dat was al te zien bij Hulkenberg, al kan het hierbij ook om een test ‘hoe snel kan dat leeg, hoe groot is het vermogen?’ gaan. Volgens de commentator moet de Formule 1 deze kant niet opgaan.

Foto: ANP