De Oranjezomer-tafel spreekt zich uit na update Koeman over vervanging Verbruggen in WK

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vlak voor de start van het WK voetbal kampt het Nederlands elftal met een zorgelijke situatie rond Bart Verbruggen. De eerste keeper deed woensdag niet mee aan de groepstraining in Kansas City.

De doelman kwam wel een kijkje nemen op het veld, maar trainde niet mee met de rest van de selectie. Hij volgt een aangepast programma, in de hoop dat hij op tijd fit is voor het eerste WK-duel met Japan. Ronald Koeman gaf na afloop van de training een update over zijn situatie.

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Koeman blijft hoopvol

Volgens de bondscoach is de toestand van de keeper oké. ‘Misschien had het slechter gekund want het is alleen een kneuzing.’ Toch is nog niet duidelijk of de doelman zondag kan keepen. ‘We zijn hoopvol maar dag bij dag zou dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Het is woensdag, we hebben nog een aantal dagen dus we wachten af’, zei de bondscoach op de persconferentie.

Tekst gaat verder onder video met de update van Koeman.

Vervanger al bepaald

Zorgen maakt de bondscoach zich niet, benadrukte hij na de training. ‘We hebben goede keepers.’ Wie onder de lat staat als de doelman niet op tijd fit is, is volgens hem al bepaald, maar wordt nog niet naar buiten gebracht.

Discussie bij De Oranjezomer

In De Oranjezomer liet Theo Janssen weten dat het volgens hem weinig uitmaakt wie de keeper vervangt. ‘Het zijn drie keepers die een beetje vergelijkbaar zijn. We hebben niet een absolute topper. Ze zijn vergelijkbaar qua niveau. Het maakt niet uit: Roefs of Flekken maakt absoluut niet uit’, zei Theo. Chris Woerts had wel een duidelijke voorkeur: ‘De beste keeper zit thuis: Bijlow’, klonk het. Volgens Hélène Hendriks denkt de tafel dat Flekken de vervanger wordt. Bekijk het gesprek hieronder.