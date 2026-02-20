Antoinette Rijpma-de Jong wint goud en spreekt pestverleden toe: ‘Licht aan het einde van de tunnel’

Wat een prestatie! Antoinette Rijpma-de Jong heeft vrijdag goud gewonnen op de 1500 meter. Daarmee sloot ze een bijzonder hoofdstuk af: van een jeugd waarin ze werd gepest naar het hoogste podium in het schaatsen. Na de huldiging stond ze zichtbaar geëmotioneerd de NOS te woord en keek ze terug op een race die alles veranderde.

Antoinette dacht eerst nog dat haar rit niet genoeg zou zijn. Ze baalde van ‘foutjes’ en zei tegen haar trainers dat ze twijfelde of haar tijd zou volstaan. Maar al snel bleek dat niemand haar kon kloppen. Toen drong het pas echt door: ‘Ik sta hier gewoon met een gouden medaille.

Ze vertelt dat ze zich vooraf al opvallend sterk voelde. ‘Ik voelde me supergoed. Ik dacht: nu moet het gebeuren.’ Met luid gejuich van familie, vrienden en fans langs de kant reed ze naar de snelste tijd. ‘Eigenlijk kon het bijna niet mooier dan het nu was.’

Wat haar vooral raakt, is dat ze dit moment kan delen met de mensen om haar heen. ‘Het is gewoon zo bijzonder om dit aan hen terug te geven’, zei ze. En: ‘Ik ben blij dat ik iedereen trots heb kunnen maken.’

Pesterijen uit haar jeugd

Antoinette sprak eerder openlijk over de pesterijen uit haar jeugd. Na haar zege had ze daarom ook een boodschap voor anderen die het moeilijk hebben: ‘Ik wil ook tegen iedereen zeggen: als je blijft dromen en blijft vechten voor elke seconde en als je iets graag wil, dan kan je echt iets bereiken.’ En zelfs als het tegenzit, benadrukt ze: ‘Er is altijd licht aan het einde van de tunnel.’

Die mentaliteit bracht haar uiteindelijk tot dit punt. ‘Ik heb er altijd voor gevochten en dan echt zo’n opluchting dat het dan nu gelukt is. Ik zei altijd: “Die brons en die zilver heb ik al, maar die gouden nog niet.” En nu heb ik hem.’

