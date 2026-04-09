Schoonvader prinses Beatrice reageert op huwelijksgeruchten

Tekst: Denise Delgado

De vader van Edoardo Mapelli Mozzi heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten rond het huwelijk van zijn zoon met prinses Beatrice. Alessandro Mapelli Mozzi laat zich in Britse media voorzichtig uit, maar maakt tegelijk duidelijk dat hij zich niet in de speculaties wil mengen.

Mogelijke spanningen

Volgens meerdere media zei Allesandro dat hij ‘genoeg meningen’ heeft, maar daar niets over kwijt wil. Die opmerking komt op een moment waarop in Britse roddelmedia wordt gespeculeerd over mogelijke spanningen tussen Beatrice en Edoardo. Tegelijkertijd wordt dat weer tegengesproken door mensen uit hun omgeving. Vrienden van het stel zouden recent hebben laten weten dat het ‘helemaal niet waar is dat er problemen spelen, en dat de twee vooral te maken hebben met drukke banen en tijdelijk veel reizen voor werk.

Geen sprake van breuk

Ook een recente gezamenlijke verschijning van Beatrice en Edoardo lijkt die boodschap kracht bij te zetten. Het stel werd samen gespot bij een etentje in Notting Hill, wat door verschillende media werd gezien als een teken dat er geen sprake is van een breuk.

De laatste weken hield Beatrice zich wel opvallend op de achtergrond. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de nieuwe ophef rond haar vader Andrew Mountbatten-Windsor. Britse media meldden eerder al dat de prinses het lastig heeft met de voortdurende aandacht rond haar familie.

Prinses Beatrice trouwde in 2020 met de Italiaanse zakenman en projectontwikkelaar Edoardo Mapelli Mozzi. Samen hebben ze twee dochters, Sienna Elizabeth en Athena Elizabeth Rose. Daarnaast is Beatrice ook stiefmoeder van Edoardo’s zoon Christopher Woolf uit een eerdere relatie.

Prinses Beatrice en Edoardo op hun trouwdag

