Prinses Beatrice bevallen van dochtertje

Wereldsterren

Dit vindt Sabrina Carpenter 'achterhaald'

Sabrina Carpenter vindt de kritiek dat haar optredens “te seksueel getint” zouden zijn “achterhaald”. Dat zei de 25-jarige Espresso-zangeres in een interview met The Sun on Sunday. “Mijn boodschap is altijd duidelijk geweest – als je niet kunt omgaan met een meisje dat zelfverzekerd is over haar eigen seksualiteit, kom dan niet naar mijn shows”,...