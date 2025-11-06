Meghan Markle keert terug naar het witte doek: ‘Iets wat ze graag doet’

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle (44) maakt na jaren haar comeback als actrice. De vrouw van prins Harry (41) heeft een rol te pakken in de film ‘Close Personal Friends’. Dat melden Amerikaanse media.

Speelt zichzelf

In de film, waarin ook sterren als Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid en Henry Golding te zien zijn, draait het om een ‘gewoon’ stel dat tijdens een reis bevriend raakt met een beroemd koppel. Volgens Amerikaanse media speelt Meghan zichzelf in de film.

De hertogin van Sussex werd woensdag op de set gespot in Pasadena, Los Angeles, waar de Amazon MGM Studios-productie wordt opgenomen.

Lees ook: Zo ziet de ochtendroutine van Meghan Markle eruit

Lief en down-to-earth

Een bron vertelt aan The Sun: “Dit is een groot moment voor Meghan en markeert haar terugkeer naar iets wat ze echt graag doet. Ze kreeg talloze aanbiedingen, maar dit voelde goed. Harry steunt haar volledig en wil vooral dat ze doet waar ze gelukkig van wordt.”

Een andere bron op de set vertelt dat Meghan er ‘ontspannen en gelukkig’ uitzag. Hoewel ze maar een kleine rol heeft, nam ze volgens de bron de tijd om zich aan iedereen voor te stellen. “Ze was erg lief en down-to-earth.”

Lees ook: Meghan Markle straalt op nieuwe verjaardagsfoto

De voormalige Suits-ster stopte in 2017 met acteren na haar verloving met prins Harry. Sindsdien werkte ze aan meerdere mediaprojecten, waaronder de Netflix-serie With Love, Meghan.

Toch komt de terugkeer onverwacht: in 2022 zei Meghan nog tegen Variety: “Je moet nooit nooit zeggen, maar mijn intentie is om dat absoluut niet te doen.”

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES